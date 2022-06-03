Başkan Soyer, eski belediye başkanları ve meclis üyeleriyle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de geçmiş yıllarda görev yapan belediye başkanları ve meclis üyeleriyle buluştu. 3 yıllık hizmet döneminin anlatıldığı toplantıda konuşan Başkan Soyer, İzmir’deki projeleri aynı zamanda Türkiye’deki krizlere çözüm üretmek için hayata geçirdiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçmiş dönemlerde görev yapan belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezindeki (AASSM) toplantıya, İzmir’e hizmet etmiş eski ilçe belediye başkanları, il ve ilçe meclis üyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Toplantıda Başkan Tunç Soyer’in üç yıllık hizmet dönemindeki çalışmalara ilişkin sunumlar yapıldı.

“Biz ne yaptıysak sadece İzmir için yapmadık”

İzmir’in gelişimine katkı sunan herkesin kentin hafızası olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Biz köklerimizden, geçmişimizden koparsak geleceği inşa edemeyiz” dedi.

Başkan Soyer, “Biz İzmir’de üç yılda her ne yaptıysak, asla sadece İzmir için yapmadık. Bizden sonra ve Türkiye’nin başka yerlerinde de uygulanabilir olsun istedik. Yaptığımız her projenin bir omurgası, bir felsefesi var” dedi.

“Bu kentin ürettiği refahı, insanlarına paylaştıracak çareler arıyoruz”

“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla oluşturulan kooperatif modelinin geliştirilerek birçok alanda kullanıldığını söyleyen Başkan Soyer, “Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi son yıllarda Türkiye’de sistem oligark üretiyor. Peki, biz sosyal demokrat yerel yöneticiler olarak ne yapacağız ki kentin ürettiği refah oligark üretmesin? Kentsel dönüşümde yaptığımız şey tam da bu. Halkın gücünü örgütleyerek bir üretim öznesi haline getiriyoruz. Aynı şeyi ulaşımda Halk Taşıt uygulamasıyla yapmaya çalışıyoruz. Kooperatifçilik meselesini sadece tarıma özgü olarak görmüyoruz. Hayatın her alanında bu kentin ürettiği refahı, bu kentin insanlarına paylaştıracak çareler arıyoruz. O nedenle kentsel dönüşüm ve ulaşımda da kooperatifçiliği hayata geçirdik” diye konuştu.

"Üç adımda koku sorununu çözeceğiz"

Başkan Soyer, İzmir’in gündemindeki koku sorununun çözümüne ilişkin yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, yağmur suyu ve atık su kanallarının ayrıştırılması, Çiğli Arıtma Tesisinde dördüncü fazın inşa edilmesi ve derelerdeki temizlik çalışmalarının bu çerçevesinde ele alınan öncelikli işler olduğunu dile getirdi.

Başkan Soyer, sebepleri ortadan kaldıracak çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak “Yağmur suyu atık su ayrıştırma kanallarımız 196 kilometreyi tamamladı. Körfez’e doğrudan akıntı yapan kanal hattını ölçtüğümüzde 374 kilometreydi. Dolayısıyla biz Körfez’i kirleten hattı kesmek için bir çalışma yaptık ve bu kadar ilerledik. Yaklaşık 120 kilometre daha yaptığımız zaman bunu büyük ölçüde bitirmiş olacağız. Yani artık Körfez’e akış söz konusu olmayacak. Dere temizliği için de büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyor arkadaşlarımız. Son olarak da Çiğli Arıtma Tesisini de takip etmeye devam ediyoruz. Çok kısa süre içinde hem yenileme çalışmasını hem de uluslararası finans kaynaklarıyla 4’üncü faz meselesini aynı kentsel dönüşümde olduğu gibi müteahhitlerin kaderine bırakmadan çözeceğiz. Göreceksiniz çok kısa bir süre içerisinde kokunun tamamını ortadan kaldırmış olacağız. Körfez’i yüzülebilir hale getiriyoruz” diye konuştu.

Üç yıllık hizmet dönemi anlatıldı

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, deprem çalışmaları ve imar planlarıyla ilgili, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, kentsel dönüşüm modeliyle ilgili, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın sosyal hizmetler hakkında, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, tarım alanındaki çalışmalar ve İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci ise İZSU projeleri ve yatırımları hakkında sunum yaptı.

Sunumların ardından katılımcılar Başkan Soyer’e fikirlerini, görüşlerini ve tecrübelerini aktardı.