Başkan Soyer, Dünya Politika Forumu’nda konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, G20’nin düşünce kuruluşu olarak faaliyet gösteren Küresel Çözümler Girişimi’nin Dünya Politika Forumu’na katıldı. Soyer internet üzerinden yaptığı konuşmada, “Küresel salgın bize kentlerin küresel iş birliği ve yönetişimde daha önemli roller oynaması gerektiğini, uluslararası kuruluşların da yapılarını buna göre yenilemeleri gerektiğini bir kez daha gösterdi” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küresel Çözümler Girişimi (Global Solutions Initiative) tarafından düzenlenen Dünya Politika Forumu’na (World Policy Forum) katıldı. İnternet üzerinden yapılan toplantıda Başkan Soyer, “Küresel salgın bize kentlerin küresel iş birliği ve yönetişimde daha önemli roller oynaması gerektiğini, uluslararası kuruluşların da yapılarını buna göre yenilemeleri gerektiğini bir kez daha gösterdi. Ancak bu şekilde daha yüksek bir hayat kalitesi ile sürdürülebilir bir geleceğe erişebiliriz” diye konuştu. Dünya Politika Forumu dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 zirvesine hazırlık yapmak ve bu zirvede yapılacak toplantıların içeriğini oluşturmak amacıyla üst düzey katılımla düzenleniyor.

Şehirler daha merkezde olmalı

Başkan Soyer konuşmasında korona virüs salgını, küresel ısınma ve biyoçeşitliliğin kaybolması gibi küresel sorunların insanlığı ve dünyayı tehdit ettiğini dile getirerek sürdürülebilir kentleşmenin de bu sınır tanımayan tehditlerle mücadele en önemli küresel uygulama alanı olduğunu ifade etti. Şehirlerin hem bölgesel hem de sürdürülebilir kalkınmanın aktörleri olarak potansiyellerine ulaşmasının önemine dikkat çeken Soyer, “Memleketim İzmir, Akdeniz’in kıyısında tarihi ve önemli bir liman kentidir. Her daim deniz ve kara yollarının kesişimde olmuştur. Tarih boyunca dünyanın farklı şehirleri ve insanları ile bağlantı ve etkileşim içinde oluşu, İzmir’i zengin bir şehir yapmıştır. İzmir’in deneyimlerinden çıkardığımız ders; daha iyi ve parlak bir gelecek için şehirlerin uluslararası iş birliklerini artırmak gerektiğidir” dedi. Soyer sözlerini şöyle tamamladı: “Sürdürülebilir kentleşme, dünyamız için hayati bir öneme sahiptir ve ancak daha etkin uluslararası işbirlikleri kurularak başarılabilir. Şehirler, dünya yönetişiminde kenarda kalmak yerine daha merkezi bir yere sahip olmalıdır.”

Forumda devlet başkanları, bakanlar, dünyanın ileri gelen üniversitelerinden akademisyenler Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların yöneticileri online olarak bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Politika Forumu’na davet edilen tek belediye başkanı oldu. Foruma Türkiye’den Soyer’in yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.