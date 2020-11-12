Başkan Soyer, depremzedelere seslendi: “Sizleri bu konutlara davet ediyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedelere tahsis ettiği Uzundere’deki konutları inceleyen Başkan Tunç Soyer, “Her türlü ihtiyacı karşılanmış dört dörtlük bir yer yapıyoruz. Depremzedeleri bir yıllık kira bedelini düşünmeden yaşayacakları bu konutlara davet ediyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i sarsan depremin ardından depremzedelere tahsis edilen Uzundere’deki konutları inceledi. Her birinde 56 daire bulunan 4 bloktaki 224 konutun büyük ölçüde hazır hale getirildiğini dile getiren Başkan Tunç Soyer, depremzedelerin çadırlardaki yaşamına en kısa sürede son vermek istediklerini belirtti.

Başkan Soyer, “Biz dört dörtlük bir yer yapıyoruz. Her türlü ihtiyacı karşılanmış şekilde binaları hazırlıyoruz ve yurttaşlarımızı bekliyoruz. Soğukta, emlakçı ve komisyoncuyla uğraşmadan, bir yıllık kira bedelini düşünmeden, huzurla yaşayacakları bir mekan hazırlıyoruz. Depremzedeleri de bu konutlara davet ediyoruz” dedi.

Evlerdeki eşyalar da depremzedelere ait olacak

Öte yandan, depremzedelere tahsis edilen daireler temizlenerek kullanılır hale getirildi. Elektrik ve su bağlantıları yapılan konutlara, beyaz eşya ve mobilya sektörünün önemli firmaları tarafından bağışlanan sıfır eşyalar da yerleştirildi. Konutlarda bir yıl boyunca oturma hakkına sahip olacak depremzedeler, evden ayrılırken eşyaları da yanlarına alabilecek.

Eski Hilton binası da hazır

Geçici olarak çadırda barınan depremzedeler için eski Hilton Oteli’nin binasındaki son hazırlıklar da tamamlandı. Otel odalarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı, odalar temizlendi. 12 ve 30’uncu katlar dahil olmak üzere toplam 19 kata yerleştirilecek depremzedeler için tüm odalara ihtiyaç duyulabilecek hijyen malzemeleri yerleştirildi. Binaya dört çamaşır ve dört kurutma makinesinin olduğu bir çamaşırhane de kuruluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, üç ay boyunca otel binasında kalacak depremzedeler için aşevinden günde üç öğün yemek servisi yapacak. Otel girişinde ise görevli personelin olacağı bir karşılama alanı ve çay-kahve servisi için ayrı bir bölüm oluşturuldu. 31 Ocak tarihine kadar büyükşehir belediyesi personeli de depremzedelerin ihtiyaçları ve güvenliği için otelde bulunacak. Binada kalacak depremzedelerin maske, eldiven ve dezenfektan ihtiyacını da İzmir Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Odalara ziyaretçi kabul edilmeyecek. Binaya girenlerin ateşi ölçülecek, binada doktor ve sağlık personeli de bulundurulacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi ve Ata Holding’in hissedarı olduğu 5 yıldızlı otel binasındaki 380 odayı ücretsiz olarak 3 aylığına İzmirli depremzedelere tahsis ettiklerini açıklamıştı.