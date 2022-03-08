İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dubai’deki Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği konferansına katıldı. İzmir’in ev sahipliği yapacağı EXPO 2026 hazırlıklarıyla ilgili sunum yapan Başkan Soyer, "Benzeri olmayan bir EXPO alanı inşa edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in 2026 yılında ev sahipliği yapacağı dünyanın en önemli uluslararası bahçe bitkileri EXPO’su kapsamındaki temaslar için Dubai’ye gitti. Başkan Soyer, iki yıllık pandemi döneminin ardından fiziksel olarak ilk kez 7-10 Mart tarihleri arasında yapılan Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) konferansında, dünya expo organizasyonları ve AIPH üyelerine İzmir’deki çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Soyer, konferans öncesinde Dubai’deki EXPO alanını ziyaret etti.

"Benzeri olmayan bir EXPO alanı inşa edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dubai’de yaptığı temaslarda şunları söyledi:

"Çağlar boyu doğuyu ve batıyı birbirine bağlayan İzmir, bir kere daha dünya ülkelerinin buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Kuracağımız EXPO alanı, geleceğin şehirlerine ışık tutan evrensel bir ilham kaynağı olacak. Burada doğayla, birbirimizle, geçmişle ve değişimle uyum içinde yaşanan döngüsel şehirlerin önemli bir örneğini oluşturacağız. EXPO İzmir’in altı ayda 4,7 milyon ziyaretçiyle buluşmasını hedefliyoruz. Proje, İzmir için son dere önemli bir ekonomik kaldıraç olacak ve şehrimize yepyeni bir kentsel canlanma alanı kazandıracak. Hazırlıklarımıza şimdiden başladık ve çok sistemli bir çalışmayla benzeri olmayan bir EXPO alanı inşa edeceğiz."

4 milyon 700 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

İzmir’in 2026 yılında Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’suna (Botanik EXPO) ev sahipliği yapması, uzun süredir devam eden temaslar sonucunda AIPH Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi. 1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında “Uyum İçinde Yaşamak” (Living in Harmony) ana temasıyla yapılacak Botanik EXPO’yu 4 milyon 700 bin kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor.

Tohumdan ağaca sektördeki tüm üreticiler için uluslararası ticaretin kapısını açacak EXPO 2026 İzmir’in kalkınmasına ve uluslararası tanınırlığına katkı sağlayacak.

2030 EXPO vurgusu

EXPO 2026 İzmir, 2030 Dünya EXPO’suna giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak da görülüyor. EXPO için kurulacak fuar alanı tematik sergilerin, dünya bahçelerinin; sanat, kültür, gıda ve diğer etkinliklerin yapılacağı alanların buluşma noktası olacak. Alan 6 aylık EXPO süresince bahçeleri ve etkinlikleriyle dünyanın her yerinden misafirlerini ağırlarken, sonrasında yaşayan bir kent parkı olarak İzmir’e kazandırılacak.