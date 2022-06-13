Başkan Soyer, afetin vurduğu 7 mahalle muhtarıyla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde dolunun vurduğu Ödemiş’teki mahallelerin muhtarlarıyla İzmir Sanat’ta bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer, afette ürünleri zarar gören üreticilerin yaralarını saracaklarını söyleyerek, “Elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, haziran başında dolu sebebiyle tarım ürünleri zarar gören Ödemiş’teki üreticilere destek vereceklerini açıkladı. İzmir Sanat’taki çalışma ofisinde Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve beraberindeki mahalle muhtarlarını ağırlayan Başkan Soyer, ilçede erik, kiraz ve kestane üreticilerini etkileyen afetin yaralarını sarmak için çalışacaklarını söyledi.

Görüşmede Genel Sekreter Yardımcısı Tugay ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Meriç, afet sonrasında bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla ve Menderes’te de daha önce benzer bir afet durumu yaşandığını ve üreticiye gereken desteğin verildiğini hatırlatarak, Ödemiş ilçesine de yardım elini uzatacaklarını söyledi.

Yoğun dolu yağışından Ödemiş’in Küre, Hamamköy, Küçükören, Demirdere, Güney, Bıçakçı ve Çayır mahallelerinde 405 üreticiye ait meyve bahçeleri ve ekili tarım alanlarında hasar meydana gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi 6-9 Haziran tarihleri arasında 11 mühendisin de yer aldığı 13 kişilik ekiple bölgede tespit çalışması yapmıştı. Mali analizin yapılmasının ardından üreticilerin zararlarının bir bölümünün karşılanacağı öğrenildi.

Ziyarette ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Şükran Nurlu, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ali Kılıç, Demirdere Mahallesi Muhtarı Muammer Kırıcı, Hamamköy Muhtarı Mehmet Gelen, Çayır Mahallesi Muhtarı Sadettin Günay, Küçükören Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz, Güney Mahallesi Muhtarı Rıfat Günar ve Bıçakçı Mahallesi Muhtarı Yusuf Erdinç yer aldı.