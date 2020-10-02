Başkan Soyer, Acil Çözüm ekipleriyle Buca’ydı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ihtiyaçlara kısa sürede cevap verebilmek için oluşturulan Acil Çözüm ekipleriyle birlikte Buca’ya gitti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Soyer, “Sizin için buradayız. İsteklerinizi yerine getirmek için elimizden gelen ne varsa hızla yapacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in mahallelerin ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilmek için oluşturduğu Acil Çözüm ekiplerinin ikinci adresi Buca oldu. Konak’ın Yenidoğan, Küçükada, Lale, Vezirağa mahallelerinde incelemelerde bulunan Başkan Soyer, bu kez de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Acil Çözüm Ekipleri Koordinatörü Heval Savaş Kaya ile Buca’nın Göksu, İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak sorunları dinledi, talepleri aldı. Üç mahallede ihtiyaç duyulan park, asfalt, dere ıslahı, yol düzenleme çalışmaları için 21 noktada incelemelerde bulunan Başkan Soyer, yanına gelen vatandaşlarla da bol bol sohbet etti. Başkan Soyer’i mahallerinde görmekten büyük mutluluk duyduğunu dil e getiren vatandaşlar park ve çevre temizliği talebinde bulundu. Bunun üzerine Başkan Soyer, “Sizler için buradayız. İsteklerinizi yerine getirmek için elimizden gelen ne varsa hızla yapacağız” diye konuştu.

Eren’in hayalleri gerçek olacak

Çocukları çok seven ve gittiği her ortamda çocuklarla sıcak ilişki kuran Başkan Soyer’in Buca gezisinde çocuklar yine yanındaydı. Onlarla hatıra fotoğrafı çektiren ve oyuncak dağıtan Başkan Soyer, çocukların hayallerini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu da yaşadı. Mustafa Kemal Mahallesinde moloz döküm alanının oyun parkına dönüşeceği haberini Başkan Soyer’in ağzından duyan 9 yaşındaki Eren Güneş, “Artık parka gitmek için çok uzaklara yürümeyeceğim” diyerek sevincini paylaştı.

"Sözümüzün arkasındayız"

Mahallelerdeki incelemenin ardından açıklama yapan Başkan Soyer, “Kampanya döneminde ‘kentin arka sokaklarına dokunup bu mahallelerin hayatını değiştireceğiz’ demiştik. Bunu yapmanın keyfini yaşıyoruz. Buca Belediye Başkanımız Erhan Kılıç da bugün bize katıldı. Kendisine teşekkür ediyorum. Acil Çözüm ekibi Türkiye’de bulunmayan, örnek alınması gereken bir çalışma. Birçok işi çok hızlı çözecek bir ekip kurduk. Öncesinde ekiplerimiz ev ev, sokak sakak gezerek ihtiyaçları tespit edip rapor hazırlıyorlar. Bu rapor üzerine uygulama ekiplerimiz bölgeye giderek yerinde ve hızlı çözüm üretiyor. Bu organizasyonu sağlayan başta Genel Sekreterimize ve onunla birlikte çalışan her birimden arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Çekirdek çok güzel bir ekip kurduk. İzmir’de el değmedik arka sokak bırakmayacağız. Bunun heyecanı içindeyiz ve yapacağız” sözlerine yer verdi.

Başkan Soyer’e teşekkür

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise Buca halkı adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ederek, “Başkanımız seçim vaatlerinde ’kentin refahını arka sokaklara getireceğiz’ demişti. Tunç Başkanımızın bunu yapacağını biliyorduk ama bu kadar erken olacağını beklemiyordum. Hemen çalışmalara başlandı. Yakın bir süreçte kent refahının buradaki arka sokaklara geleceğine inancımız sonsuz” dedi.

Acil Çözüm ekipleri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in isteğiyle kentin çeperlerindeki mahallerde sorunlara müdahale için kurulan Acil Çözüm ekiplerinin koordinasyonu İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’ya verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe’ye bağlı olarak çalışacak Acil Çözüm ekiplerinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin tüm yatırımcı dairelerinden üst düzey temsilci ayrıca İZSU ve ESHOT genel müdürlüklerinden yetkililer yer aldı. Başkan Soyer, ilgili ilçe belediye başkanı, mahalle muhtarı ve yetkililerle mahallede tespitleri yaptıktan hemen sonra, ekipler çalışmaya başlayarak eksikleri kısa sürede tamamlayıp mahalleden çıkacak.