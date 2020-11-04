Başkan Serkan Acar: “İzmir’imizin Başı Sağ Olsun”

Aliağa Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir depremiyle ilgili "Acılılarımızı paylaşıyoruz, yaralarımızı birlikte saracağız. İzmir’imizin başı sağ olsun" dedi.

Zor günlerden geçtiklerini belirten Başkan Serkan Acar, “Duyguların en yoğun şekilde yaşandığı bir yıl geçiriyoruz. Hep birlikte bir pandemi mücadelesi veriyoruz. En az hasarla koronavirüsü nasıl atlatırız diye kederleniyor, bir mücadele veriyorduk. Bu nedenle 29 Ekim’de kısıtlı imkanlarla Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutladık. Akabinde 30 Ekim’de bir deprem afetini hep birlikte yaşadık” dedi. Bayraklı’da yıkılan bina enkazlarında 65 saat sonra çıkarılan Elif ve 91 saat sonra kurtarılan Ayda’nın sevincini yaşadıklarıno aktaran Başkan Acar, “Güzelhisar’dan Ferhan Abimizin kızı Fidan’ı kaybettik ama tomurcuğu, kızı Ayda’yı kazandık. Bazen kelimler düğümleniyor insanın boğazında ama bunların hepsini hep birlikte atlatacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. İzmir’imizin başı sağ olsun. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, yarılarımıza da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Serkan Acar’ın konuşmasının ardından gündemdeki maddelerine görüşülmesine geçildi.