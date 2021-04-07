banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kim Kardashian da o listede!
Kim Kardashian da o listede!
HDP ve DBP'li 11 milletvekiline yeni fezleke
HDP ve DBP'li 11 milletvekiline yeni fezleke
Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Kuzey Kore lideri Kim'den itiraf: Zor durumdayız
Kuzey Kore lideri Kim'den itiraf: Zor durumdayız

Başkan Sengel, Kılıçdaroğlu’ndan açılış sözü aldı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, açılışa hazırlanan "Efes Tarlası Yaşam Köyü" projesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililerle görüştü. CHP Lideri, proje açılışını yakın bir tarihte bizzat kendisinin yapmasından mutluluk duyacağını söyledi.

İZMİR 07.04.2021, 18:11
1
Başkan Sengel, Kılıçdaroğlu’ndan açılış sözü aldı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, açılışa hazırlanan "Efes Tarlası Yaşam Köyü" projesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililerle görüştü. CHP Lideri, proje açılışını yakın bir tarihte bizzat kendisinin yapmasından mutluluk duyacağını söyledi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes Tarlası Yaşam Köyü" projesi için Ankara’nın yolunu tuttu. Başkan Sengel, temasları kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezde bir görüşme yaptı.

Başkan Sengel burada, tarımla ilgili projesini Kılıçdaroğlu’na anlattı. Sengel’i ilgiyle dinleyen Kılıçdaroğlu, proje açılışını yakın bir tarihte bizzat kendisinin yapmasından mutluluk duyacağını belirtti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile ayrıca tarım ve gıda üzerine sohbet yaptı.

Selçuk Belediye Başkanı, tarım ve gıda alanında yaşanan sorunlara dair çözümler sunan "Efes Tarlası Yaşam Köyü" projesi için ayrıca, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Tarım Politikaları Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal ile de görüşmeler gerçekleştirdi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
açık