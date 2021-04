Başkan Sengel “Kent ve Kadın” panelinde konuştu

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk’ta özgür ve özgüvenli kadınlar için yapılan çalışmaları anlattı.

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından “Kent ve Kadın” konulu online bir panel düzenlendi. Panele Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinatörü İlknur Üstün, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehircilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mercan Efe Güney katıldı. Kent ve kadın ilişkisinin her yönüyle ele alındığı panelin moderatörlüğü İnşaat Mühendisi Sibel Tatar tarafından yapıldı. Panelin katılımcılarından Başkan Ceritoğlu Sengel kadın ve kent kavramlarının birbirleriyle çok yakından ilişkili iki kavram olduğunu belirterek, Selçuk’ta kadın olmayı ve kadınlar için yapılan çalışmaları anlattı. “Ben eşitlik yanlısıyım diyen herkes toplumu oluşturan tüm bireylere eşit bir açıdan bakmalıdır” diyerek kent ve kadın kavramlarını değerlendiren Başkan Ceritoğlu Sengel, ”Ortada bir gerçek var ki; kadınlar için kapılar henüz daha sonuna kadar açılmadı. Açılmayan bir şeyde eşitlikten bahsetmek mümkün değil. O yüzden önce bir kadın, sonra bir kız çocuğu annesi olarak benim belediyecilik anlayışımın orijininde kadınlar oldu her zaman. Bu meslek hayatımda da sivil toplum örgütü yöneticiliği noktasında da böyle oldu. Bu yüzden biz stratejik plan ve bütçe oluştururken her zaman kadını orijine koyduk” dedi.

"Biz kadın liderleri arıyoruz"

Bir kentte kadınların kendilerini önce güvende hissetmesi için o kentin sokaklarının kadınlar için güvenli olması gerektiğinin altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel, “Bir kadın sokağa çıktığı zaman korkmamalı. Kadın istediği saatte dışarı çıkabilmeli ve arkamda birisi var mı diye tedirgin olmamalı. O yüzden gelir gelmez ışıkları açtık, ’Karanlıklar korkar kadınlardan’ dedik. Bütün parkları, sokakları aydınlattık. Çünkü eğer karanlıkları aydınlatırsak kadınlar çok daha rahat ve özgüvenli bir şekilde o kentin sokaklarında yürüyebilir” diye konuştu.

Eğitimin önemi üzerine söylemleri eyleme dönüştürmek amacıyla kadınlara yönelik düzenlenen eğitimler hakkında bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel, kadınlar için düzenlenen her eğitimde amaçlarının kadınların özgürleşmesi, özgüven kazanması olduğunu altını çizerek, “Kadınlar için hukuk eğitiminin ayrıca önemli olduğunu düşündük. Kadının sadece istismara, şiddete uğradığında değil daha geniş kapsamlı bir hukuk eğitimi alması gerektiğini savunduk. Eve bir ödeme emri geldiğinde buna itiraz edilecek dilekçeyi kadın yazabilsin istedik. Ev yaşamı içerisinde hukuk ve tüm alanlarda kadını bir adım öne çıkarabilmekti hedefimiz. Şimdi belli bir kesimle başladık hukuk eğitimlerimize. Pandeminin seyrine göre bu eğitimlere köylerimizde de devam edeceğiz. Kadınlara liderlik vasfını yüklemek adına hukuk eğitiminin yanı sıra beceri eğitimleri, tiyatro eğitimi veriyoruz. Bunun yanı sıra kadınlara diksiyon eğitimi verelim dedik. Çünkü biz siyasette vitrin olmanın ötesinde aktör olacak kadın liderleri arıyoruz” dedi.

"Her kadın üretiyor"

Yerel yönetimlerin kadınlara yönelik politikalar oluşturmada büyük bir rol üstlendiğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, Selçuk Belediyesinin kadınları üretime dahil etmek adına attığı somut adımlar hakkında da panelde şu bilgileri verdi:

"Her kadın üretiyor. En basitinden evinde salçasını yapıyor. Kadınların daha kolay salça yapabilmesi için köylere salça makinası götürdük. Kadınların ürettikleri salçaları biz satın aldık. Kadınlar için Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. Tüzüğünde yer verdiğimiz bir madde ile ’bu kooperatifin yöneticileri sadece kadınlar olabilir’ dedik. Bu kooperatif üreten kadınlarla buluşmaya başladı. Kadınların ürettikleri gıda ürünlerini Efes Tarlası Bakkalımızda sattık. Burada sadece Selçuklu kadınların değil Türkiye’nin her yerinden 18 tane kadın kooperatifinin ürünlerini alıp satmaya başladık."

Selçuk’ta kadınların istihdama daha fazla katılması ve daha fazla sosyalleşmesi için Deppo Efes Masal Evi ve Çocuk Kafe projelerinin hayata geçirildiğinin altını çizen Sengel, kadınlar için somut adımlar atılması gerektiğini ifade ederek, “Meclis üyelerimizin oy birliği ile kadınlara pozitif ayrımcılık sunmak adına önemli kararlar aldık. Bir kadın pazarda tezgâh açmak istiyorsa, ’biz kendi alacağımız ücretten yüzde 25 oranında feragat edelim’ dedik. Aile konutu şerhi ücreti boşanma esnasında çok önemlidir. Belediyelerde o ücreti almak için bir ücret alır. ’Biz o ücreti almayacağız’ dedik. İş yeri açma ruhsatlarından aldığımız ücrette indirim yaptık” dedi.