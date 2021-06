Başkan Sengel, İstanbul’da Selçuk’u anlattı

Selçuk Belediyesi, bu yıl beşinci kez düzenlenen Kültürel Miras Fuarı Heritage İstanbul’a katılırken, Heritage İstanbul, koruma, restorasyon, arkeoloji, müze ve kütüphanecilik sektörlerini 5. kez buluşturdu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yaptığı değerlendirmede, "Efes Selçuk, İstanbul’da dile geldi. Kültürel varlığımız bizimdir ve sahip çıkacak olan bizleriz. 5. Heritage İstanbul Fuarında konu Efes Selçuk ve kıymetleriydi" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 23-25 Haziran tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Heritage İstanbul’da Tarihi Belediyeler Paneline konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında Selçuk’un 8 bin 600 yıllık kesintisiz bir tarihe sahip olduğunun altını çizen Başkan Sengel, "Kentin her noktasında bir tarihi değer sizi karşılıyor. Kentimizin o kadar çok cevheri var ki, bazen biz de hangi cevheri daha fazla öne çıkaracağımız konusunda kararsız kalıyoruz. 8 bin 600 yıllık tarih içerisine birçok değeri dahil etmiş, bu değerler zinciri içerisinde dimdik ayakta duran bir kentten bahsediyoruz. Ayasuluk Kalesi’nden Ayasuluk Kalesi’nin altında inanç kardeşliğinin mevcut olduğu ve hoşgörü olduğu bir kentten bahsediyoruz. Bir tarafta Artemis Tapınağı, bir tarafta Saint Jean Kilisesi varken, kendisini gösteren bir İsabey Camisi’nin olduğu, Su Kemerleri’nin her an sizin karşınıza çıkıp selam durduğu bir kentten bahsediyoruz. Anlatmakla bitmez. Yaşamak, öğrenmek ve algılamak lazım. Döneminde 200 bin kitabın bulunduğu Celsus Kütüphanesi, kültür ve sanata ev sahipliği yapan Antik Çağ’ın en büyük tiyatrosu Efes Antik Tiyatrosu var. İlham veren bir kenttir. Herakleitos ve Kallinos’a ilham kaynağı olmuştur" diyerek Efes Selçuk’un tarihini kısaca katılımcılara anlattı.

Başkan Sengel, Selçuk’un sahip olduğu kültürel miras değerleri ışığında kentin değerlerinin korunmasında yerel yönetimlerin büyük bir rolü olduğunu belirtti. Programa ayrıca, kültür endüstrisi ve ilgili sektörlerde çalışan kamu kurum yetkilileri, özel sektör profesyonelleri, akademisyenler katıldı.