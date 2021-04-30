Başkan Sengel: "İşçi sınıfının yanında olmaya devam edeceğiz"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan etkinlikteki konuşmasında, "Sonuna kadar emeğin, emekçinin, çalışanın yanında dayanışma ile duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İşçi sınıfının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Selçuk Emek ve Demokrasi Platformu tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstasyon Meydanı’nda basın açıklaması düzenlendi. Başta Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel olmak üzere, ilçede faaliyet gösteren birçok sendika ve sivil toplum örgütünün temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasına, CHP İlçe Örgütü ve vatandaşlar da destek verdi.

İstasyon Meydanı’nda tarihi su kemerlerinin altında düzenlenen basın açıklaması, 1 Mayıs 1977 Taksim’de hayatını kaybeden işçiler başta olmak üzere emek mücadelesinde hayatını kaybeden tüm işçiler için saygı duruşu ile başladı. Platform adına okunan ortak basın açıklamasında, pandemi ile başlayan süreçte emekçilerin ve halkın yaşadığı sorunlara dikkat çekildi.

Yapılan basın açıklamasının ardından konuşan ve konuşmasında belediye başkanlığını halkın hizmetinde bir işçilik olarak gördüğünü belirten Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel, korona virüsü salgınına rağmen çalışmalarına devam eden belediye çalışanlarını bir belediye başkanı olarak takdir ettiğini söyledi.

Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bir işçi sınıfı vardır, bir de burjuva. Bunlardan hangisini seçmiyorsanız diğer tarafın yandaşısınızdır. Biz işçi sınıfının yandaşıyız, işçi sınıfının da yandaşı olarak kalmaya da devam edeceğiz. Biz nerede durduğumuzu nasıl durduğumuzu çok iyi biliyoruz" dedi.

"Çalışanın yanında dayanışma ile duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Tüm çalışanlar arasında eşitlik ve adalete önem verdiklerine vurgu yapan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Sonuna kadar emeğin, emekçinin, çalışanın yanında dayanışma ile duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Pandemi döneminde yaşanan ekonomik zorluklara ve bu konuda Selçuk Belediyesi tarafından sunulan çözümlere dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, "Korona döneminde hiçbir çalışanımız için kısmi çalışma ödeneğinden yararlanmadık. İstedik ki; ekmekleri bir bütün kalsın en zor zamanlarda. Bunun yanı sıra esnafımıza da destek olmak istedik. Kiracılarımızın kiralarını toplamda altı ay erteledik ve sözleşme sürelerini uzattık. Sadece İftar Kartı ile 50 bin TL’yi esnafımıza kazandırdık. Buna karşın kiralık yerlerimiz için hükümetten talep ettiğimiz ertelemelerin kabul edilmediğini de belirtmeliyim. Şartlar ne olursa olsun biz yerelde ana şefkati ile halkın işçisi olduğumuzu ifade ederek elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Her ne kadar o ellerimiz kesilmeye çalışılsa da biz tekrar uzatacağız. Sizlerden tek isteğim dayanışma ve birlik içerisinde kalmanız. Emek ve dayanışmamız daim olsun” dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel’in konuşmasının ardından Kurtuluş Yolu Anıtı’na Belediye-İş Sendikası adına çelenk konuldu. Katılımcılar, 1 Mayıs 1977’de Taksim’de hayatını kaybeden işçiler anısına da Kurtuluş Yolu Anıtı’na karanfil bıraktı.