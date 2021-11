Başkan Sengel, aile içi şiddeti önleme çalıştayında

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, İzmit Belediyesi tarafından Aile İçi Şiddeti Önleme Çalıştayı düzenlendi. Kadına yönelik politikalar ve çalışmalarla ilgili iyi uygulama örneklerinin de incelendiği çalıştaya, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de katıldı.

İzmit Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Aile İçi Şiddeti Önleme Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadınlara yönelik politika ve çalışmalar iyi uygulama örnekleriyle ele alındı. Çalıştaya Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de katıldı.

"Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolünü imzaladık"

Burada bir konuşma yapan Sengel, "Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı protokolünü imzaladık. Şuanda bu protokollerle sonuca gidiyoruz. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ye kadına yönelik şiddet ile ilgili Acil Yardım Protokolünü kaç belediye ile imzaladıklarını sordum. Canan Hanım imzalanan protokollerin her belediye için ayrı bir sorumluluk olduğunu, imzalanan protokolle ilgili arka planda bir yapılanma kurularak, yeterli personelin sağlanarak her telefon çaldığında karşılık verilecek hale gelinmesinin esas önemli olduğunu söyledi. Bu da bize gösteriyor ki imzalanan bu protokoller, kadına yönelik şiddeti önlemek için mış gibi davranmaktan öte bir şey; yani yapılan her iş, kadına dair üretilebilecek tüm politikalar siyaset üstüdür” dedi.

TKDF Başkanı Canan Güllü de, "Bir taraftan yerel yönetimlerle Acil Yardım Hattı protokollerini imzalarken diğer taraftan özel sektörün de yereldeki kadın mağduriyetini gidermesi adına çalışmalar yaptık. Bu çalıştayla hem bu protokolü imzalayan hem de imzalayacak olan belediyelerle yeni bir süreci başlatmak istiyoruz. Diyoruz ki; Türkiye’de şiddet kadınların kaderi değildir. Şiddet gören kadınlar yalnız değillerdir. Şiddetsiz bir toplum, bir belde, bir mahalle kurabiliriz. Karar mekanizmalarında kadın olduğunda neler yapılabileceğine ben İzmit’te, Efes Selçuk’ta, Safranbolu’da gördüm. Bundan sonra sadece yerelin ilçe belediyelerinde değil büyükşehir belediyelerinde, parlamentoda kadınların olması adına da bütün gayretimizle çalışacağımızın da sözünü veriyoruz" diye aktardı.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçmenin siyaset üstü bir çaba gerektirdiğini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise “Kadın politikasını yerelden başlayarak genele doğru yükseltmemizin tek yolu kadınların hangi görüşte hangi düşüncede olursa olsun bir arada durmayı başarmasından geçtiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.