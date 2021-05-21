Başkan Sandal’ın gündemi kentsel dönüşüm

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Fuat Edip Baksı, Cengizhan ve Alpaslan Mahallelerini kapsayan 60 hektarlık alanda yürütülen revizyon imar plan çalışmalarına katıldı. "Uzun yıllar bekleyen sorunu çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Başkan Sandal, "Vatandaşımız için en ideal, en doğru ve en güzel projeyi hayata geçireceğiz. Her şey Bayraklımız için" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilgili teknik müdürlük bürokratları, Bayraklı Belediyesi Meclisi İmar Komisyonu Başkanı CHP Grup Başkan Vekili Cindi Canpolat, Plan ve Proje Müdürlüğü teknik personelleriyle birlikte 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanında yürütülen revizyon imar plan çalışması hakkında incelemelerde bulundu.

Yeni plan taslağı üzerinde mahallelerin son durumlarını inceleyen Sandal, ilçenin en önemli sorunlarından birini çözeceklerini, bunun için odağında vatandaş olan ve herkesin ’evet’ diyeceği bir projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Başkan Sandal, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız verdik ve bu doğrultuda tek önceliğimiz var; o da ’vatandaş’. Biz önce vatandaşın hakkını koruyacağız. Yoksul insanların, evine ekmek götüremeyen, çocuğunu okutamayan ailelerin sorunlarını düşüneceğiz. Vatandaşın ne talep ettiğini doğru algılayacağız; yani 3 katlı binası olan bir insanın evini alıp, 1 kat deniz manzaralı ev verip, cebinde evine ekmek götürecek parası yokken 100 bin lira da para istemek doğru değil. Bize düşen görev, ilk olarak vatandaşımızın yanında olmak. Hiçbir vatandaşımızın hak kaybına uğramadığı daha modern, sağlıklı ve güvenli yapılara kavuşmaları için ilgili ekiplerimizle tüm felaketlere rağmen aralıksız çalışıyoruz. İlçemizde kentsel dönüşümü sorun olmaktan çıkarmak istiyoruz. Vatandaşımızın onayının olduğu, belediyenin ve firmaların da hemfikir olabileceği bir formül bulacağız. Bu kapsamda revizyon imar çalışmalarımızı tamamladıktan sonra vatandaşımızın karşısına somut verilerle çıkıp, mahallelerde toplantılar yapacağız" dedi.