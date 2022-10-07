Başkan Sandal’dan huzurevine anlamlı ziyaret

Haftanın her günü toplumun farklı kesimleri ile bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Adem Dertsiz Huzurevi’ni ziyaret etti. Başkan Sandal, “Bizi var eden ve yetiştiren çınarlarımızla onur duyuyor ve onlara sahip çıkıyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi’ni ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sevinç ve güler yüzle karşılandı. Huzurevi sakinlerine çiçek ve hediye takdim eden Başkan Sandal, talep ve önerileri dinledi, huzurevi sakinleri ile sohbet etti. Başkan Sandal’a huzurevi müdürü İbrahim Aslan da eşlik etti.

“Gölgenizde yaşıyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bizi var eden ve yetiştiren çınarlarımızla onur duyuyor sahip çıkıyoruz. Onların huzuru ve mutluluğu bizler için her şeyden önemli. Çünkü biz gücümüzü geçmişimizden alıyoruz ve bu sayede yarınlara daha umutla bakıyoruz. Yaşam tecrübelerini, sevgilerini devraldığımız büyüklerimizin gölgesinde yaşıyoruz” diye konuştu.