Başkan Sandal’dan hizmet turu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 3 mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Matematik ve Zeka Parkı, kafeterya ile kitap kafe projelerini gezen Başkan Sandal, “Yatırımlarımız yeni yılda da devam edecek. Her şey Bayraklı ve Bayraklı halkı için; çünkü onlar her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Mansuroğlu, Cengizhan ve 75’inci Yıl Mahallesi’nde yürütülen belediye çalışmalarını inceledi. Başkan Sandal, ilk olarak Mürdüm Kafe’nin olduğu alanda yapımı sürdürülen Matematik ve Zeka Parkı’nda incelemelerde bulunarak, proje ile ilgili bilgi aldı.

Çalışma çerçevesinde, çocuklara kendilerini geliştirecek ve aynı zamanda eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak yepyeni bir park kazandırılacağı belirtildi. Daha sonra Değirmen Kafe içinde ve Teras Kafe bahçesinde yapımı tamamlanan kitap kafeleri gezen Sandal, ilçe sakinlerinin kitaplara ulaşımını kolaylaştırdıklarını ve bu uygulamanın diğer sosyal tesislerde de hayata geçirileceğini söyledi. Cengizhan Mahallesi Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı içinde inşa edilen yeni sosyal tesiste de incelemelerde bulunan ve projenin son hali ile ilgili bürokratlardan bilgi alan Sandal, kısa sürede sosyal tesisin hizmete gireceğini müjdeledi. Ziyaretler sırasında çevredeki vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Başkan Sandal’a ilçe sakinleri büyük ilgi göstererek, yatırımlar ve destekleri için teşekkür etti.

Yarınlara daha modern ve daha yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak amacıyla, ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Serdar Sandal, “Kültürden sanata, sosyal destekler ve sağlıktan spora, sosyal donatılardan kentsel dönüşüm ve planlamalara kadar her alanda var gücümüzle çalışıyoruz. Hangi mahallemizin neye ihtiyacı varsa imkanlarımız dahilinde orada oluyor, elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak gezdiğimiz üç mahallemizdeki çalışmalarımızda sona geldik. Kısa sürede son rötuşları da yaparak yatırımları hizmete açacağız. Bayraklımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.