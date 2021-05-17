Başkan Sandal’dan gençlere mektup

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere mektup yazdı. Başkan Sandal, gençlere seslendiği satırlarda, "Tüm gücümüz ve bütün imkanlarımızla her zaman yanınızda olacağız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını mektupla kutladı. Mektubuna, "Sizler bizim yalnızca geleceğimiz değil; aynı zamanda bugünümüzsünüz" diye başlayan Sandal, "Bayraklı’yı çocuk ve gençlik kenti yapmak için çıktığımız bu yolda ilhamımızı 19 Mayıs 1919’da ülkemizin tam bağımsızlığı için yola çıkan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından aldık. Bizler; tüm gücümüz ve bütün imkanlarımızla her zaman yanınızda olacağız. Bayraklı’yı sizlerle birlikte katılımcı demokrasinin ilkelerinden taviz vermeden yöneteceğiz. Bu kent, bu mahalleler, bu sokaklar hepimizin! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, bağımsızlığımız ve bayrağımız uğruna verilen mücadelenin sizlerin de esin kaynağı ve gücü olduğunu biliyor, sizlere güveniyorum. Saygı ve sevgilerimle" şeklinde ifadelere yer verdi.

Pandemi tedbirleri kapsamında buruk kutlanacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla; ayrıca 2 gün boyunca Başkan Sandal 24 mahalleyi ziyaret ederek, bayram coşkusunu kortej eşliğinde ilçe sokaklarına taşıyacak. Bu kapsamda 18 Mayıs’ta 12 ve 19 Mayıs’ta da 12 olmak üzere 2 günde 24 mahalle belediye ekiplerinin de katılacağı arabalı kortejle gezilecek, 19 Mayıs coşkusu ve sevinci tüm Bayraklı’ya yayılacak.