Başkan Sandal’dan anaokullarına ziyaret

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ayda Bebek ve Elif Bebek anaokullarını ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bayram coşkusunu çocuklarla yaşadı. Öğrencilerle sohbet eden ve oyunlar oynayan Başkan Sandal, “Belediye bünyesinde açtığımız anaokullarında geleceğin aydınlık bireylerini yetiştiriyoruz. En büyük bayramda, onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesinin bünyesindeki okul öncesi eğitim kurumları; teknik donanımı, kaliteli ve teknolojik alt yapısı, genç ve yetenekli eğitmenleriyle özel okulları aratmıyor. Milli Eğitim müfredatına göre eğitim veren ve modern yapısıyla veliler tarafından da beğenilen eğitim yuvalarında, sınavla seçilen ve liyakatli uzman öğretmen kadrosu görev yapıyor. "Bayraklı Eğitim Modeli" ile çocukları geleceğe hazırlayan Bayraklı Belediyesi, Postacılar ve 75. Yıl Mahallelerinde açacağı iki yeni anaokulunda da sona yaklaştı.

"Eğitimde Bayraklı Modeli"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Ayda Bebek ve Elif Bebek anaokullarını ziyaret eden Başkan Sandal, öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla sohbet edip öğretmenlerden de eğitimlerle ilgili bilgi alan Başkan Sandal, “Katılımcı, demokratik, çevreci ve bilimsel bir eğitim modeliyle çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Eğitim modelimiz ve her gelir düzeyine uygun ücretlendirme politikamızla da Türkiye’ye örnek oluyoruz. Elif ve Ayda Bebek Anaokullarımızın ardından, Postacılar ve 75. Yıl’da da yeni kreşlerimizi hizmete açacağız” diye konuştu.