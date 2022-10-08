Başkan Sandal’a Emek Mahallesi’nde sıcak karşılama

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Emek Mahallesi’nde yürütülen belediye çalışmalarını yerinde inceledi, esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. İlçeyi sokak sokak gezen Başkan Sandal, “Biz büyüdükçe güçlenen büyük bir aileyiz. Birlikte oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz sorunumuz yok. İlçemizi el birliğiyle ileriye taşıyacağız” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Emek Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Serdar Sandal’a ziyarette; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, belediye bürokratları ve parti yöneticileri eşlik etti. Mahalle turu, muhtar Habip Obay ziyaretiyle başladı. Başkan Sandal, mahalle sakinlerinin evlerine de konuk oldu, sonrasında esnaf ziyaretleri yaptı. Talep ve önerileri yerinde dinleyen Başkan Sandal, ihtiyaç olan çalışmalarla ilgili bürokratlara talimat verdi. Sandal’ı esnaf ve mahalle sakinleri ilgiyle karşıladı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Park, yol, kaldırım, temizlik gibi temel işleri göreve geldiğimizden bu yana aralıksız sürdürüyoruz. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçerken ihtiyaç duyduğumuz tek şey dayanışma içinde olmak. Birlikte hareket ederek aydınlık yarınlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Eksikliklerimizi, sorunlarımızı da birlikte gideririz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep beraber olacağız, birlikte olacağız. Adaletli olacağız, eşit olacağız ve ilçemizi el birliğiyle yarınlara en güzel şekilde taşıyacağız” dedi.