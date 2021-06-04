Başkan Sandal: "Vatandaşın can güvenliğini sağlamak için bedel neyse öderim"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, hafta boyunca düzenlenen deprem sonrası yol haritasının konuşulduğu toplantıları Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerinin ardından Soğukkuyu, Osmangazi, Adalet ve Tepekule Mahallelerindeki apartman ve site yöneticileriyle tamamladı. Temel olarak binaların hasar durumlarıyla değil, riskli olup olmadığıyla ilgilendiklerinin altını çizen Başkan Sandal, "Biz deprem yönetmeliği öncesi olan yapıların tamamının yıkılıp, daha sağlıklı ve nitelikli olarak yeniden yapılmasını doğru buluyoruz. Bu konuda da belediye şirketimizle her zaman vatandaşımızın yanında aktif rol alacağız. Vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa o bedeli ödemeye de hazırım" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, deprem sonrası izlenecek yol haritasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunmak ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapmak üzere 3 gün boyunca depremden etkilenen apartman ve site yöneticileriyle buluştu. Bu kapsamda Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahallerinin ardından düzenlenen son toplantıya Başkan Sandal’ın yanı sıra; Osmangazi Mahallesi Muhtarı Erol Güdücü, Soğukkuyu Mahallesi Muhtarı Coşkun Bülbül, Adalet Mahallesi Muhtarı Ali Uluç, Tepekule Mahallesi Muhtarı Songül Tuğcu, apartman ve site yöneticileri, meclis üyeleri ve ilgili bürokratlar katıldı.

"Bayraklı Belediye Başkanı olarak gerekeni yaparım"

Üç gündür devam eden toplantılarda, deprem öncesi inşa edilen tüm yapıların riskli olduğunu ve yıkılıp, yeniden yapılması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Başkan Sandal, "Olası bir depremde yeni can kayıpları yaşamak istemiyoruz. Tüm riskli yapıların yıkılıp, yeniden yapılmasının faturası neyse Bayraklı Belediye Başkanı olarak öderim ve vatandaşımıza mağduriyet oluşturmayacak şekilde gerekeni yaparım. Biz binanın hasar durumuyla değil, riskli olup olmadığıyla ilgileniyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak deprem yönetmeliği öncesi yapılan bütün binaların süreç içinde yıkılıp yenisinin yapılmasından yanayız. Ağır hasarlıdan başlayıp orta ve az hasarlıya kadar devam edeceğiz. ’Yaptırmayacağız, olmayacak, siyaseten bunun bedelini sorarız’ diyenler olabilir. Soran hesabını sorar. Deprem olduğunda o evlerden yeni can kayıpları mı bekleyeceğiz? Yeri ve zamanı geldiğinde vatandaşlarımız adına bölgedeki riskli yapıların hızlı ve güvenli şekilde yıkılıp, yenisinin yapılması için bunun faturası neyse ben öderim ve Bayraklı Belediye Başkanı olarak gerekeni yaparım" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın yanında olarak ücretsiz müşavirlik hizmeti vereceğiz"

Zor bir süreçten geçildiğini belirterek ekonomik sıkıntıların depremzedeler tarafından daha fazla hissedildiğinin altını çizen Başkan Sandal, "Amacımız; komşularımızın bir an önce sağlıklı, güvenli ve daha nitelikli kalıcı konutlarına kavuşmalarıdır. Bayraklı Belediyesi bütün çabası, ekibi ve imkanlarıyla vatandaşının yanında. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için belediye şirketlerimizden birini aktif hale getirerek sürecin her aşamasında vatandaşlarımızın yanında olarak ücretsiz müşavirlik hizmeti vereceğiz. Belirlenecek uygun maliyetlerle, vatandaşımızın mağdur olmadan evlerine kavuşmalarını sağlamak istiyoruz. Bu konuda da yurttaşlarımızdan 0232 502 01 97 telefon numarasından belediye şirketimize ulaşmalarını istiyoruz. Anlaştıkları firmalar varsa bildirebilirler ve müteahhit listesi içine dahil edebiliriz. Bu süreci de el birliğiyle yine dayanışma içinde atlatacağız. Süreçlerin tamamında Bayraklı Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa vatandaşımızın lehine yapacağız" dedi.

Başkan Sandal konuşmasının ardından bürokratlarıyla birlikte vatandaşların sorularını yanıtladı. Depremin ilk gününden itibaren gerek sahada, gerekse karar aşamasında her zaman depremzedelerin yanında olan Başkan Sandal’a desteklerinden dolayı teşekkür eden apartman ve site yöneticileri; özellikle zemin etüdü ücretleri, kredi faizleri, kooperatif modelleri, müşavirlik hizmetleri ve artan maliyet ücretleriyle ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Belediye olarak tüm depremzedelerin işlemlerinin olabildiğince hızlı çözüldüğünü belirten Başkan Sandal, "Enflasyon ve döviz artışından etkilenmemek, ruhsat işlemleri sürecini de hızlı atlatabilmek için depremzedelerimizin de işlemlerini hızlandırmasında fayda var. Bu konuda biz de tüm ekibimizle yurttaşlarımızın işlerini en hızlı şekilde çözmek için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz" diye kaydetti.