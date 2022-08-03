Başkan Sandal: “Tüm sorunların üstesinden birlikte geleceğiz”

Belediye çalışmalarını yerinde incelemek, vatandaşların talep ve önerilerini ilk ağızdan dinlemek için mahalle gezilerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu kez Nafiz Gürman’daydı. Başkan Sandal, “Her zaman beraber olacağız. Tüm sorunların üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle ziyaretlerine Nafiz Gürman ile devam etti. Başkan Sandal’a ziyarette CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Mahalle Muhtarı Hüseyin Doğan, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve belediye bürokratları eşlik etti. Muhtarlık ziyaretinin ardından esnaf turu yapan Başkan Sandal, CHP’nin mahalledeki en yaşlı üyesi Mehmet Uludağ’a da vefa ziyaretinde bulundu. Sandal, daha sonra Erzurum Olurlular Derneği üyeleriyle bir araya geldi. 6 farklı aileye ev ziyareti de yapan başkan Sandal, talep ve önerileri dinledi, yapılan çalışmaları anlattı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklımızın her köşesi bizim için değerli. Sokak sokak, adım adım gezerek eksikleri tespit etmeye ve çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Nafiz Gürman da bizim göz bebeğimiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocukların eğitimden mahrum kalmadığı bir Nafiz Gürman’ı birlikte oluşturacağız. Korkmayacağız. Hep beraber olacağız. Siyasi görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun, biz toplumun tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Tüm sorunların üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.