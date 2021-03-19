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Başkan Sandal, "Söz verdik, tutuyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı ve oda üyesi kahvehanecilerle bir araya geldi. Esnafa pandemi, deprem ve sel felaketleri sürecinde Bayraklı Belediyesi olarak yaklaşık 4.5 milyon liralık destekte bulunulduğunu ve dayanışmanın süreceğini vurgulayan Başkan Sandal, "Zor günleri el birliğiyle aşacağız. Hiçbir ayrım yapmadan ihtiyacı olan tüm yurttaşlarımızın yanında olacağımıza söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz. Her zaman elimizden geleni sonuna kadar yapacağız" dedi.

İZMİR 19.03.2021, 10:19
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Başkan Sandal, "Söz verdik, tutuyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı ve oda üyesi kahvehanecilerle bir araya geldi. Esnafa pandemi, deprem ve sel felaketleri sürecinde Bayraklı Belediyesi olarak yaklaşık 4.5 milyon liralık destekte bulunulduğunu ve dayanışmanın süreceğini vurgulayan Başkan Sandal, "Zor günleri el birliğiyle aşacağız. Hiçbir ayrım yapmadan ihtiyacı olan tüm yurttaşlarımızın yanında olacağımıza söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz. Her zaman elimizden geleni sonuna kadar yapacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu’nda düzenlenen toplantıya Başkan Sandal’ın yanı sıra İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, belediye meclis üyeleri, bürokratlar ve oda üyesi kahvehane esnafı katıldı. Pandemi ile başlayıp deprem ve sel felaketleriyle devam eden süreçte sıkıntılı günler yaşayan esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Sandal, "Dayanışma önemli. Biz sokakta, kahvehanede, yaşamın her alanında dayanışma içinde olmazsak, bu zorlu günleri aşabilme şansımız yok. Belediye başkanına teşekkür edildi. Ancak bu katkıyı belediye başkanı vermiyor. Biz kamu görevlisiyiz ve Bayraklı Belediyesi burada yaşayan 330 bin insanın belediyesidir. Yurttaşlarımızın vergilerinden oluşan bu katkıyı Bayraklı Belediyesi veriyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan tüm yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını çözmek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

"Dayanışma örneği"

Yapılan yardımların vatandaşın vergileri olduğunu söyleyen Sandal, "Biz siyasal olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda vatandaşın, esnafın, toplumun dezavantajlı tüm gruplarının yanında olmakla ilgili görevimizi yerine getiriyoruz. Siyasal tercihimizi bu noktada kullanıyoruz. Gerek pandemi sürecinde, gerek depremde, sel felaketinden sonra Bayraklı Belediyesi, Türkiye’ye model olabilecek bir dayanışma örneği gösterdi. Kim olduğuna, siyasal görüşüne, nereden geldiğine, ne düşündüğüne bakmaksızın ihtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın yanında olacağımıza söz verdik ve bunun da gereğini yapıyoruz. Pandemiyle birlikte gelirlerimizin büyük bölümünü kaybettik ve bu sadece Bayraklı Belediyesine veya kamu kurumlarına ait bir durum değil. Bu durumdan en fazla etkilenen; işinden, aşından olan esnafımız, çiftçimiz, hizmet sektöründe çalışan vatandaşımız oldu. Bu doğrultuda deprem sonrası ağır ve orta hasarlı yapıları olan 10 bine yakın yurttaşımızın emlak vergilerini istemedik. Yurt içi ve dışındaki hayırseverlerimizin de destekleriyle belediyeye yapacakları bağışlar için ağır hasarlılardan başlamak üzere bu yurttaşlarımızın emlak vergilerinin yatırılmasıyla ilgili teşvikte bulunduk. Bugüne kadar hayırseverlerimizin destekleriyle yurttaşlarımızın yaklaşık 250 bin liralık borcu kapanmış durumda" ifadelerini kullandı.

"Tüm esnafımızın her zaman yanındayız"

Sandal, "Bayraklı Belediyesi Meclisinde alınan kararlar kapsamında ilçe sınırları içinde yer alan ve pandemi sürecinde dükkanları kapalı kalan, depremden etkilenen esnafımıza yaklaşık 4.5 milyon liralık desteğimiz oldu. Emlak, çevre temizlik, katı atık bedellerinin tamamını meclisimizden geçirerek düzenledik. Pazaryerleriyle ilgili benzer işlem yaptık. Kahvecilerimize daha önce küçük bir desteğimiz vardı. Bugün de gıda ve kısmi nakit desteğiyle kahvehane esnafımıza bir damla su da Bayraklı Belediyesi olarak biz sunalım istedik. Bu zor günleri el birliğiyle aşacağız. İhtiyacı olan her yurttaşımız Bayraklı Belediyesini aradığında gıda ihtiyacı neye mal olursa olsun karşılanacak. Biz ’Bayraklı’da hiç kimse yatağa aç girmeyecek’ diye söz verdik. Kim olursa olsun, inancı, görüşü ne olursa olsun. Hiçbir ayrım yapmadan tüm yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını çözmek bizim boynumuzun borcu. Kahvecilerimizle ilgili bu destekleri imkanlarımız biraz daha düzeldiğinde artıracağız. Depremde özellikle orta ve ağır hasarlı binaların 2 yıl boyunca imar durumlarıyla ilgili vergilerini almayacağız. O bölgedeki esnafımız da yeni yer açma ruhsatı ile ilgili herhangi bir vergi veya harç ödemeyecek. Tüm sıkıntılarınızı Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze iletebilirsiniz. Elimizden geleni sonuna kadar yapmaya her zaman hazırız. Biz sizinle olmaktan onur duyuyoruz, iyi ki varsınız. Sizinle olmak bizi güçlendiriyor" diye konuştu.

Bayraklı Meclisinde hangi kararlar alınmıştı?

Bayraklı Belediyesi mart ayı meclis toplantılarında ilçe sınırları içinde yer alan ve pandemi sürecinde dükkanları kapalı kalan esnaftan katı atık, çevre temizliği ile ilan ve reklam vergilerinin alınmaması, yiyecek-içecek ağırlıklı hizmet veren kafe gibi işletmelere de gıda paketi ve 500’er lira nakdi yardım yapılmasını kararlaştırılmıştı. Ayrıca şubat ayı meclisinde de 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depreminde evleri yıkılan, orta veya ağır hasar alan vatandaşlardan bir defaya mahsus imar durum belgesi, esnaftan da 2 yıl içinde bir defa geçerli olmak üzere yeni iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ücretinin alınmayacağı kararları oy birliğiyle kabul edilmişti. Toplam 3 bin 106 esnafı kapsayacak uygulama kapsamında 4 milyon 445 bin liralık destekte bulunulacağı belirtilmişti.
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