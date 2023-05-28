Başkan Sandal oyunu kullandı

İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sabah erken saatlerde ailesiyle birlikte sandık başına giderek oyunu kullandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal ve oğlu Yağız Sandal ile birlikte Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin ardından Başkan Sandal, daha sonra okulda bulunan seçmenlerle sohbet etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Biz ülkemiz için her şeyin daha iyi olmasını istiyoruz. Aydınlık yarınlarda, huzurlu, mutlu, kardeşçe ve özgürce yaşamak istiyoruz. Diliyoruz ki yarın, bugünden daha güzel olsun ve insanlarımız; eşitliğe, refaha, istediği hayata kavuşsun. O yüzden bu seçim öncekilerden çok daha önemli. Vatanını seven sandığa gelsin ve yarın halkın iktidarında buluşalım. Ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.