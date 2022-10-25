Başkan Sandal, muhtarlarla buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte muhtarlarla bir araya geldi. Konuşmasında birlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Sandal, “Muhtarlar; demokrasinin taşları, mahallelerdeki gözümüz, kulağımız ve sesimizdir. Kentimizle ve vatandaşımızla ilgili her konuda muhtarlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, muhtarlarla buluştu. Muhtarlar Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlik, Bayraklı Belediyesi Havuz Kafe’de gerçekleştirildi. Muhtarlar Günü buluşmasına Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve eşi Aylin Sandal’ın yanı sıra; muhtarlar, eşleri, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Demokrat Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Erener, Saadet Partisi ilçe Başkanı İzzet Kırlı, Deva Partisi İlçe Başkanı Sami Sapan, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ahmet Saatçi, Bayraklı Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Şentürk Apaydın, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Aktaş, meclis üyeleri ve bürokratlar katıldı.

Aile ortamında gerçekleşen gecede muhtarlar, sanatçı Bahar Almaç ve orkestrasının eşliğinde eğlendi. Günün anısına Başkan Sandal, muhtarlara çiçek takdim etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yaptığı açıklamada, “Bizim için çok kıymetlisiniz. Mahallelerdeki gözümüz, kulağımız, sesimizsiniz. Halkımız ve mahallelerimiz için ne gerekiyorsa, üzerimize düşen ne varsa adil ve eşit şekilde yapmak asli görevimiz. Biz dostluğu, kardeşliği, dayanışmayı büyütmeliyiz. İyi niyetli olduğumuz sürece çözülmeyecek sorunumuz yok. Kentle ilgili her konuda meclisimizde olduğu gibi muhtarlarımızla da birlik ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Söz konusu vatandaşsa hiçbir ayrım gözetmeksizin onların yanında olmak bizim boynumuzun borcudur. Bu konuda kimseyi ayrıştırmadan bir bütün olarak görevini yapan ve yurttaşların her derdine koşan muhtarlarımızın önünde saygı ve hürmetle eğiliyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Bayraklı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yamanlar Mahallesi Muhtarı Kemal Aydın da, “Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Muhtarlar halkın sesi, kulağı ve halkın sorunlarını dile getiren mahallenin mihenk taşlarıdır, toplumun eli, kolu ve dilidir. Muhtarlarımız tarafsız olmalı, halkın ve kentin sorunları için birlik olmalıdır. Bize düşen görev de bu birlikteliğimizi artırmaktır” diye konuştu.