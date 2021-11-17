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Başkan Sandal, işçilerle bir araya geldi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Ulaşım ile Destek Müdürlüklerinin sahada görev yapan personelleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Sandal, göreve geldiğinden beri Bayraklı’da kavga etmeden barışı sağladıklarını ve her kesimle barış içinde çalıştıklarının altını çizdi.

İZMİR 17.11.2021, 13:23
Başkan Sandal, işçilerle bir araya geldi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Ulaşım ile Destek Müdürlüklerinin sahada görev yapan personelleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Sandal, göreve geldiğinden beri Bayraklı’da kavga etmeden barışı sağladıklarını ve her kesimle barış içinde çalıştıklarının altını çizdi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde, sabahın ilk ışıklarında işçilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Serdar Sandal, tüm personelle tek tek selamlaşarak sohbet etti.

Kahvaltının ardından işçilere seslenen Başkan Sandal, “İnsan olarak birbirimizden farkımız yok. Hepimizin derdi, sıkıntısı, sofrası aynı. Kardeşçe, dostça yaşayalım. Biz yarını doğru kurgulayalım ki çocuklarımız güvende olsun, sokaklarda huzur, mutluluk, bereket olsun. Daha iyi bir kent olsun. Ne olursa olsun, bizim bizden başka dostumuz yok" dedi.

"Kavga etmeden barışı sağladık"

Göreve geldiğinden beri Bayraklı’da kavga etmeden barışı sağladıklarını ve her kesimle barış içinde çalıştıklarının altını çizen Başkan Sandal, "Geldiğimiz günden bugüne kadar birçok şey değişti. İşten çıkaracak, maaşlar ödenmeyecek dendi; ama ücretlerinizle ilgili şu ana kadar İzmir’deki en iyi sözleşmeyi yaptınız ve tüm belediyelere, DİSK’e de örnek olan bir sözleşme oldu. Bu bizim siyasal düşüncemizin de bir sonucu. Biz mücadeleyi kavga ederek değil, yanınızda durarak, omuz omuza veriyoruz. Büyükşehirle, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarla, siyasetle, vatandaşla kavga ederek bu kentin yaralarını sarabilir misiniz? O nedenle göreve geldiğimizde yaptığımız ilk işlerden biri herkesle barışmak oldu. Bu diyaloglarla büyükşehirimiz Bayraklı’ya 200 milyon liranın üzerinde yatırımı yaptı ve bunu barışarak sağladık. Büyükşehirle birlikte Özkanlar Pazar Yeri’mizi 4 kat inşa edip, içine kreş, eğitim merkezi, sosyal tesis, pazar yeri yapıp Bayraklı’mıza kazandıracağız. Kent meydanı yapacağız, sokak sağlıklaştırması yapacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, valilikle, emniyetle, bakanlıklarla barışıyoruz; çünkü kentin dertleri, sıkıntıları var ve burası çalışma alanı, hizmet alanı. Göreve geldiğimde, ’Bu kentte yatağa biri aç giriyorsa, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen çocuğumuz varsa onların vebali benim boynumdadır’ dedim. Muhtarlarımıza da ‘Bu vatandaşlarımızı bize bildirin’ dedim. Bizim temel anlayışımız ihtiyacı olan çocuğa, aileye yardım etmek. Kim olursa olsun. Hangi inançtan, görüşten olursa olsun, düşmanım olsun gidip, yardım ederim. Bizim anlayışımız, öğrendiğimiz ahlak bu” şeklinde konuştu.

"Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz"

Başkan Sandal, “Hep beraber olacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz. Derdimizi sıkıntımızı kendi içimizde çözeceğiz. Hep beraber olacağız. Bakın ne yaptık biz? Bütün ihaleleri 3’te bir oranında düşürdük. Bu kaynak dışarıya değil, bu para emekçiye geliyor. Bugün size zam yapılabiliyorsa ihalelerdeki tasarrufun sonucudur bu” diye konuştu.

Pandemi deprem sel gibi felaketlere rağmen tek kuruş kredi çekmeden milyonlarca borç ödediklerini vurgulayan Başkan Sandal, “102 milyon liralık kredi borcumuzun 85 milyon lirasını bir kuruş kredi çekmeden ödedik. Demek ki bu kentin kaynağı var. Demek ki doğru idare edilirse bu işler yürüyebiliyor. İşçine de yüzde yüze yakın zam yapabiliyorsun. 85 milyon lirası banka olmak üzere 180 milyon lira borç da ödeyebiliyorsun. Biz kalem 1 liraysa artık 75 kuruşa alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Bu, fakir fukaranın hakkı. Ahlak da, din-iman da, vatan da bu. Önce fakir, fukaranın emekçinin hakkına sahip çıkacaksın. Önce okula gidemeyenin, yatağa aç girenin hakkını koruyacaksın. İşçinin ücretini yaşanabilir bir düzeye çekeceksin ve zamanında vereceksin. Bizim ödün verecek tek bir adımımız yok" diye aktardı.

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