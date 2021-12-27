Başkan Sandal: "Hiçbir ayrım gözetmeden, kadınıyla erkeğiyle kenti birlikte yönetiyoruz"

Kadın Gücü Derneği Bayraklı Şubesi, yeni yıl öncesi birlik ve dayanışma yemeği düzenledi. Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Biz gücümüzü Türk kadınının özverisi ve cesaretinden alıyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeden, kadınıyla erkeğiyle Bayraklı’yı birlikte yönetiyoruz" dedi.

Kadın Gücü Derneği Bayraklı Şubesi, Bayraklı Havuz Düğün Salonu’nda yeni yıl öncesi birlik ve dayanışma yemeği düzenleyerek çok sayıda kişiyi bir araya getirdi.

Programa katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Biz, hiçbir ayrım gözetmeden, kadınıyla erkeğiyle Bayraklı’yı birlikte yönetiyoruz. Yaşamın her alanında, sokakta, mahallede, meydanda da omuz omuzayız; çünkü önce aileyi, sonra toplumu değiştiren en önemli unsur annelerdir, kadınlardır" dedi.

"Bayraklı’da dayanışma sergilersek, çözemeyeceğimiz bir sorun yok" diyen Sandal, "Çocukların ve gençlerin mutlu, vatandaşların huzurlu yaşadığı bir kenti Bayraklı’da hayata geçirmek için çabalıyoruz. Cumhuriyet’ten, Atatürk’ten, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden, çağdaşlıktan, laiklikten yana yürüdüğünüz her yolda yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz” diye aktardı.

CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse de, "Bu memlekette kadınlar özgür olursa ülke özgür olur, çocuklar özgür olur, toplum özgür olur. Vicdanı ve merhameti ön plana çıkararak çalışmalarımıza odaklanırsak, içinde bulunduğumuz zorlu süreçten kurtulabiliriz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen organizasyona Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve eşi Aylin Sandal’ın yanı sıra; Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayten Gülsever, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve kadın dernekleri katıldı.