Başkan Sandal, Gümüşpala’da vatandaşla buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldiği mahalle ziyaretlerini Gümüşpala’da sürdürdü. İlçe genelinde yürütülen projeler ve kentsel dönüşüm hakkında vatandaşlara bilgiler aktaran Başkan Sandal, “Gümüşpala’yı yeniden planlayarak baştan sona yepyeni bir yerleşim merkezi hayata geçirmek istiyoruz. Parkları, yolları, sosyal alanlarıyla daha yaşanabilir ve modern bir kenti dayanışma içinde birlikte oluşturacağız” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Gümüşpala Mahallesi’ndeki ziyaretlerine muhtar İsmail Balıkçı’yı ziyaret ederek başladı. Sandal, parti örgütü ve belediye bürokratlarıyla birlikte esnafı gezdi. Ziyarete CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri de katıldı. Esnaf turunun ardından ev ziyaretlerinde bulunan Başkan Sandal, mahalle kıraathanesinde vatandaşlarla buluştu, talep ve önerileri birinci ağızdan dinleyerek, kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje sağlayıp Gümüşpala’nın merkezindeki caddeyi ve kaldırımları trafik düzenine göre baştan sona yenileyeceğiz. Park yerlerini haftalık değişecek şekilde tek yönlü olarak planlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olan bölgede zabıtayı daha da aktifleştireceğiz. Bayraklı olarak bir kent oluştururken birbiriyle uyumlu bağlantılar kuracağız. Tüm binaların envanterini çıkarıyoruz. Vatandaş, belediye ve müteahhitin hem fikir olacağı yeni bir kooperatif modeliyle denetim ayağını büyükşehir ile bizim yapacağımız kentsel dönüşüm modelini deprem bölgesinde uygulamaya başladık. Sonrasında bu bölgelere de yayacağız. Vatandaşımızı mağdur etmeden, haklarını koruyacağız. Ayrışmadan, birleşerek, dayanışma ve kardeşlik içinde yürüyeceğiz. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Hepimizin sofrasındaki ekmek aynı. Bu toprak, bayrak, vatan bizim. Ortak akılla modern Bayraklı’yı yeniden inşa edeceğiz” diye konuştu.