Başkan Sandal, esnafın sorunlarını dinledi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, pandemi ve deprem felaketlerinden etkilenerek sıkıntılı günler geçiren ilçe esnafıyla bir araya geldi. Sandal, "Tüm felaketlere rağmen esnafımızın her zaman yanında olduk. İmkanlarımız dahilinde olmaya da devam edeceğiz. Yaşanılan sıkıntıların çok fazla olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Bayraklı’da esnafımıza 5 milyon liraya yakın destekte bulunduk. Bundan sonra da elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Esnafın sorunlarını dinlemek ve çözümler bulmak için Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Başkan Sandal, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, Bayraklı Belediyesi meclis üyeleri, esnaf odası yöneticileri ve pandemi sürecinden olumsuz etkilenen ilçe esnafı katıldı.

Açılış konuşmasında belediyelerin sınırlı kaynaklarla durumunun esnaftan çok farklı olmadığını vurgulayan Başkan Sandal, “Ekonomik kriz, pandemi, deprem, sel gibi afetlere rağmen bütün gücümüzle esnafımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Komisyonlarımızdan, meclis üyelerimizden gelen öneriler çerçevesinde meseleye katkı sunmak isterken; bunun dışında büyükşehir ve diğer belediyelerin yaptığı iyi örnekleri de vatandaşımıza yansıtmaya çalıştık. Bugüne kadar toplam 5 milyon liraya yakın destek sunduk. Bin 468 işyerine ait reklam ve ilan vergisinden vazgeçtik. Bin 668 işyerine ait çevre ve temizlik vergilerine ait alacağımızdan vazgeçtik. Bu işyerlerine ait katı atık vergileriyle ilgili alacağımızdan vazgeçtik. Pazarcılarımıza yönelik olarak açılmayan günlerle ilgili tahsil edilen ücretlerin tamamından vazgeçmiş durumdayız. Kıraathane sahiplerine gıda ve 500’er lira destek olduk. Bundan sonraki süreçte de esnafımızın yanında olacağız. Özellikle deprem bölgesindeki esnafımızın yaşadığı hasarın, var olanın 5 katı olduğunu biliyoruz. Oradaki esnafımızın derdi ülke genelindeki esnafımızın sıkıntılarından daha fazla. Her zaman tüm gücümüzle esnafımızın yanında olacağımıza söz veriyorum” dedi.

Bu zorlu süreçten en fazla etkilenen kesimin esnaf olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Deniz Yücel, “Esnafla doğrudan bir araya gelelim ve sorunları çözmekle ilgili ortak akıl oluşturalım istiyoruz. İlçelerimizdeki çözümleri de İzmir’in her yerinde ortaklaştırmayı planlıyoruz. Ülkemiz bir ekonomik kriz yaşıyordu, buna bir de pandemi eklenince krizin etkileri daha fazla hissedilmeye başlandı. Yapılan kısıtlamalar ve tedbirlerden en çok etkilenen kısım esnaf oldu. Kiranız, çalışanlarınız, vergileriniz, faturalarınız var. Bunlardan arta kalırsa da hayatınızı geçindirmeye çalışıyorsunuz. Bu süreç hem sağlık hem de ekonomik anlamda hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz süreç oldu. Bayraklı’da gerek ilçe belediyemiz gerek Büyükşehir Belediyemiz; deprem, pandemi ve ekonomik krizden dolayı esnafımızın yanında olmaya gayret etti. Yapılan desteklerin sürdürülebilir olması için merkezi hükümet tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Pandemi döneminde iktidar partisi mensup olmayan belediyelerin yardım kampanyalarının ciddi şekilde engellendiğini gördük ancak bu bizim çalışma azmimizi engellemedi. İmkanlarımızı zorlayarak, yeni imkanlar yaratarak başlatılan dayanışma kampanyaları Türkiye’ye örnek oldu. Bu süreçte sizi dinlemek ve eksik kalanları tamamlamak üzere 9 ilçemizde bu toplantılarımızı yaptık. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, defaatle esnafla ilgili alınması gereken tedbirler, çıkarılması gereken yasalar, yapılması gereken uygulamalarla ilgili açıklamalar yaptı. Bu toplantılarla bunun mücadelesini biz de yerelde vermeye devam edeceğiz ve toplantılardan elde ettiklerimizi genel merkezimize ileterek, kalıcı çözümlerin ortaya konulması için mücadele vereceğiz. Genel olarak esnafımızın sorunları ortak. Bugünler de geçecek. Pes etmeyeceğiz. Pandemi, deprem gibi felaketler bir sınavdı. Bu konuda CHP’li belediyeler olarak süreci alnımızın akıyla atlattığımızı düşünüyorum ve gerek Serdar Başkanımıza, gerekse Tunç başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Bayraklılı esnaf; sorun, sıkıntı ve taleplerini dile getirdi. Esnafın konuşmalarının ardından söz alan Başkan Sandal, "Her şeyi doğru yapıyoruz diye bir iddiamız yok. Eksiklerimizi tamamlamak üzere bir araya geldik. Esnaf masasıyla ilgili tüm esnafımızı tümüyle içine alabilecek bir dernek olursa biz bundan mutlu oluruz. İlgili birimlerimize ‘esnafımızı tolere edin mümkün olduğunca mağdur etmeyin’ diyoruz ancak gelen şikayetlere yapacak başka bir işlem yok. Sorun neyse çözülebilecek bir formül varsa her zaman elimizden geleni yaparız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın yanında olacağız." şeklinde konuştu.