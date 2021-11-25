Başkan Sandal: "Eğitimde sosyal adaleti sağladık"

Eğitim ve öğretim alanındaki projeleri ile dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, ilçede görev yapan bine yakın öğretmenle kutlama yemeğinde buluştu. Başkan Serdar Sandal, "Bir ülkenin gelişimi temel eğitimin kalitesi ile doğru orantılıdır. Sosyal etkinlik merkezimiz, açacağımız kreşler, eğitici kadromuz ve öğrencilere sunduğumuz teknolojik destekler, daha aydınlık yarınlar için son derece önemli. 2,5 yılda, Bayraklı’da, eğitimde sosyal adaleti sağladık" dedi.

Bayraklı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, ilçenin farklı okullarında görev yapan bine yakın öğretmenle kutlama yemeğinde bir araya geldi. Bayraklı Havuz Tesisleri’ndeki etkinliğe; Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, öğretmenler, okul müdürleri, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yemek sırasında, Bayraklı Belediyesinin eğitim-öğretim çalışmalarını içeren tanıtım filminin gösterimi yapıldı. Emekli olan öğretmenlere plaket takdim edildi. Bayraklı Halk Müziği Orkestrası da etkinliğe katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, şöyle devam etti:

“Biz öğretmenler ‘işe gidiyoruz’ demeyiz, ‘okula gidiyoruz’ deriz. Diğer mesleklerden farkımız budur. Öğretmenlik kutsal bir meslektir; ancak mesleki şartlarının bu değerlerden uzak olduğunu üzülerek görüyoruz. Eğitimi gerçek anlamda ‘millileştirdiğimizde’ hem eğitmen hem de eğitim kalitemizin artacağını göreceğiz. Biz Bayraklı’da bunu başardık ve eğitimde sosyal adaleti sağladık. Sosyal etkinlik merkezimiz; açacağımız kreşler, eğitici kadromuz, öğrencilere teknolojik desteklerimiz tek bir hedef doğrultusundadır. O hedef aydınlık nesilleri yaratma hedefidir.‘Bayraklı’da kimse yatağa aç girmeyecek ve hiçbir çocuk maddi imkansızlıklar yüzünden eğitimine ara vermeyecek’ sözümüz var. Bu sözümüzü yerine getiremezsek vebali hepimizin üzerinedir” dedi.