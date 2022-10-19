Başkan Sandal, Doğançay’da uyardı: "Mülkünüzü satmayın"

Belediye çalışmalarını yerinde incelemek, talep ve önerileri almak için mahalle turlarını sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Doğançay’da vatandaşlarla buluştu. Son dönemde bazı ‘komisyoncuların’ vatandaşların mülklerini satın almak için yaptığı girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Sandal, “Doğançay, Doğançay halkına aittir. Bu tür girişimlere asla müsaade etmeyiz. Evlerinizi, arsalarınızı kimseye satmayın” dedi.

Doğançay’daki belediye çalışmalarını yerinde incelemek için mahalleyi ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, son dönemde bazı simsarların vatandaşların ev ve arsalarını yok pahasına satın almak için girişimlerde bulunduklarını, ancak bu tür girişimlere müsaade etmeyeceklerini söyledi. Köy kahvesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Sandal, mahalle sakinlerini herhangi bir firmaya satış yapmamaları konusunda uyardı.

Başkan Sandal, “Bayraklı’nın kalbinde yer alan ve doğal güzellikleriyle kent içinde bir köy havası oluşturan Doğançay’da, bazı firmaların girişimlerde bulunduklarını öğrendik. Mahallenin doğal dokusunu yok etme pahasına, vatandaşların evlerinin, arsalarının kat karşılığı satın alınmasını asla kabul etmiyoruz. Buna izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Mahalle halkını net bir şekilde uyarıyorum; lütfen size ait mülkleri üçüncü kişilere satmayın. Doğançay, Doğançay halkına aittir. Buranın talan edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu topraklar sizin hakkınız. Sakın önünüze getirilen protokollere imza atmayın. Alın terinizle kazandığınız mülkünüzü, arsanızı başkalarına teslim etmeyin. Benim inandığım dava; fakirin fukaranın, köylünün, işçinin, emeklinin, dar gelirlinin yanında durmaktır. Bunun bedeli neyse ödedik ödemeye de devam ederiz. Yarın bu topraklar altın değerinde olacak ve sizden 5 liraya aldıklarını size 5 milyona geri vermeyecekler. Bu iş böyle geldi böyle gitmeyecek” dedi.

Doğançay’ın doğal güzelliklerinin korunmasının, hem Bayraklı’nın hem de İzmir’in geleceği için önem taşıdığını söyleyen Başkan Sandal, mahalle sakinlerine ‘dönüşüm’ önerisinde bulundu.

Sandal, “Doğançay’daki parselizasyon çalışmalarında önemli bir yol kat ettik. Kısa süre içinde herkes bireysel tapularına kavuşacak. Gelin burada büyük bir dönüşümü birlikte başlatalım. Doğançay’ı Şirince gibi, Çiçekliköy gibi yeni bir yaşam alanına dönüştürelim. Doğançay’ı bir cazibe merkezi haline getirip, tüm doğal güzellikleriyle gelecek kuşaklara emanet edelim. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.