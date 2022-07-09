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Başkan Sandal belediye personeliyle bayramlaştı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Sandal, tüm çalışanların maaş ve ikramiyelerini, bayram öncesi eksiksiz olarak ödediklerini müjdeledi, “Biz büyük bir aileyiz” dedi.

İZMİR 09.07.2022, 11:33
Başkan Sandal belediye personeliyle bayramlaştı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Sandal, tüm çalışanların maaş ve ikramiyelerini, bayram öncesi eksiksiz olarak ödediklerini müjdeledi, “Biz büyük bir aileyiz” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen bayramlaşma törenine, Başkan Serdar Sandal, CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, sendika temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı. Konuşmaların ve bayramlaşma töreninin ardından halaylar çekildi, oyunlar oynandı.

Biz büyük bir aileyiz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Biz büyük bir aileyiz ve gücümüzü birbirimizden alıyoruz. Bayraklımızı güzel günlere de birlikte taşıyacağız. Huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz için, tüm çalışanlarımızın maaş ve ikramiyelerini eksiksiz olarak yatırdık. Piyasaya olan borçlarımızı da bitirdik. Emeğin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz. Kurban Bayramımız kutlu olsun” dedi.

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