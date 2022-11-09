Başkan Sandal: "Bayraklı’yı sokaktan yönetiyoruz"

Mahalle gezilerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Postacılar’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Sandal, yapımı devam eden kültür merkezi ve anaokulunun da yakın zamanda hizmete açılacağının müjdesini vererek, "Bayraklı’yı sokaktan yönetiyoruz. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla birebir temas halindeyiz" dedi.

Belediye çalışmalarını yerinde incelemek, vatandaşların talep ve önerilerini ilk ağızdan almak için mahalle gezilerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın 21’nci durağı Postacılar Mahallesi oldu. CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, Mahalle Muhtarı Abidin Topçu, ilçe yöneticileri ve belediye bürokratlarının da eşlik ettiği gezi boyunca girmedik sokak bırakmayan heyet, ev ve esnaf ziyaretleri de yaptı.

Mahallenin eksiklerini tek tek tamamladıklarını belirten Başkan Sandal, yapım çalışmaları devam eden kültür merkezi ve anaokulunun da yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılacağının müjdesini verdi. Başkan Sandal, Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezinin kafesinde kadınlarla ve gençlerle de bir araya geldi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yaklaşık 6 aydır düzenli olarak mahalle gezileri düzenliyoruz ve en başından beri Bayraklı’yı sokaktan yönetiyoruz. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla birebir temas halindeyiz. Amacımız; çalışmalarımızı yerinde görmek, eksikleri zaman kaybetmeden gidermek. Postacılar bizim gözbebeğimiz. Yakın zamanda hizmete açacağımız kültür merkezimiz ve anaokulumuzla birlikte mahalleye yeni bir vizyon ve değer katacağız” dedi.