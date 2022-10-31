Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın uzun zamandır düzenli olarak sürdürdüğü mahalle ziyaretlerinde son durak 75’inci Yıl Mahallesi oldu. Belediye çalışmalarını inceleyip, sorunları yerinde tespit ederek çözümler üreten Başkan Sandal, “Bayraklı, 10 yıl içinde İzmir’in göz bebeği olacak” dedi. Sandal, Teras Kafe’nin bahçesinde bulunan kapalı alanın da etüt merkezi ve kitap kafe dönüştürüleceğini müjdeledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçe genelinde yürütülen belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve sorunları ilk ağızdan dinlemek için mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede 75’inci Yıl Mahallesinde esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunan Başkan Sandal, Teras Kafe’de de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Serdar Sandal’a ziyarette; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, 75’inci Yıl Mahallesi Muhtarı Selma Tortoç, belediye bürokratları ve parti yöneticileri eşlik etti. Vatandaşın merakla beklediği kentsel dönüşüm konusunda yeni revizyon imar planlarını anlatan Sandal, “Yolları, parkları, sosyal alanlarıyla Bayraklı fark oluşturacak” dedi.

Başkan Sandal, “Mahallelerimizi gezerek sorunları yerinde tespit edip, ilk kaynağından önerileri alıyor ve çözümler üretiyoruz. Tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Hedefimiz daha güzel ve modern bir Bayraklı’da yaşamak. Her mahallemizin aynı imkanlara kavuşmasını istiyoruz. Bu nedenle başlattığımız kentsel dönüşüm atağı ile de ilçemizin çehresini değiştireceğiz. Vatandaşımızın kazanacağı bir modelle, daha sağlıklı yapılara kavuşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreceksiniz; Bayraklı, 10 yıl içinde İzmir’in göz bebeği olacak” dedi.

Öte yandan Başkan Sandal, geçtiğimiz aylarda kitaplara ulaşımı kolaylaştırmak ve okumayı teşvik etmek amacıyla başlatılan Kitap Kafe uygulamasının bir örneğinin de Teras Kafe için tasarlanacağı müjdesini verdi.

Vatandaşlardan gelen talebi anında yanıtlayan Sandal, “Eğitim ve çocuklarımızın doğru kaynaklara ulaşımı önceliklerimizden biri. Bu çerçevede geçtiğimiz aylarda Değirmen Kafe’de ilk örneğini uyguladığımız Kitap Kafe’nin bir benzerini Teras Kafe’nin bahçesindeki tesiste uygulayacağız. Çalışmalara bir an önce başlayacağız ve burayı hem çocuklarımıza etüt merkezi hem de kitapseverlere kütüphane olarak planlayacağız” dedi.