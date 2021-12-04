Başkan Sandal: “Asla yalnız değilsiniz”

Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık etkinliklerine imza atan Bayraklı Belediyesi, 300’ün üzerinde engelli çocuk ve ailesini ağırladı. Gün boyu süren etkinlikler yüzleri güldürdü.

Bayraklı Belediyesi, Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Gün boyu süren programlar, Havuz Düğün Salonundaki kahvaltı ile başladı. Yaklaşık 300 engelli vatandaş ve ailesi, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile bir araya geldi. Masaları tek tek gezen Başkan Sandal, engelli çocuklarla fotoğraf da çektirdi. Etkinliğe meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Özel gereksinimli çocuklar, kahvaltının ardından Konak’taki Atatürk Müzesini ziyaret etti. Havuz Düğün Salonunda da engellilere yönelik müzikli eğlence programı düzenlendi. Katılımcılar aktivitelerle gün boyu keyifli anlar yaşadı.

“Yalnız değilsiniz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’da engelleri kaldırmak bizim temel görevimiz ve boynumuzun borcu. Pandemi bizi durduramadı, çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. İnanıyoruz ki; 2022 sizin yılınız olacak. El birliği ile önümüze çıkan engelleri kaldırıp atacağız. Günlük yaşamda, sporda, kültürel ve sosyal alanda engelsiz bir Bayraklı’yı birlikte yaratacağız. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Sesinizi duyduğumuz her an yanınızda olacağız. Asla yalnız olmayacaksınız” dedi.