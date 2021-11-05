Başkan Sandal: "Adalet Mahallesi’nin kronikleşen dönüşüm sorunu çözülüyor"

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, yıllardır çözülemeyen Adalet Mahallesi’nin imar revizyon planı Bayraklı Belediyesi Meclisi’nde görüşülerek komisyonlara sevk edildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kronikleşen bir sorunu çözme noktasında atılan adımın Bayraklı’ya hayırlı olmasını diledi.

Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesi’nin imar revizyon planı Bayraklı Belediyesi Meclisi’nde görüşüldü. Madde, daha sonrada komisyona sevk edildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, meclis gündemine gelen madde ile ilgili “Vatandaşların uzun zamandır beklediği Adalet Mahallesi’nin revizyon imar planları hayırlı uğurlu olsun. Komisyonlarda vatandaşın yararına yapılabilecek tüm iyileştirmelere biz elbette evet deriz” diye konuştu.

İlgili madde komisyonlarda görüşülecek, daha sonra Bayraklı Belediyesi Meclisinde oylanacak. Kabul edilmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülecek ve yine kabul edilmesi durumunda planlar yürürlüğe girecek.

Dilek ve temenniler bölümünde eleştirilere yanıt veren Başkan Sandal, "Biz hiçbir şeyin arkasına saklanan bir yerel yönetim anlayışına sahip değiliz. Siz bizi pozitif anlamda eleştirdiğinizde biz bu eleştirilerin tamamında, eğer haklıysanız gereklerini yerine getirdik. İlk geldiğimiz günü düşünün. Şirketlere aktarılan paralar vardı, bizim dönemimizde hiç olmadı. Faiz giderlerimiz vardı, 11-12 milyon olan faiz giderimiz 2 milyona düştü. Bu, vatandaşın 10 milyonunu içeride tutmak demek. Ekonomik krize, pandemi, sel ve deprem gibi felaketlere rağmen 102 milyon liralık banka kredi borcumuzun 85 milyon lirasını ödedik. 10 bine yakın yurttaşımızdan almadığımız gelirlerimiz dahil, hiçbir kuruş kredi çekmeden bu sorunların tamamını çözdük. Şirketlerimizde borcu ve ödenmiş sermayesi kıyaslandığında ciddi sıkıntı vardı şu an şirketlerimiz yasal olarak aktif durumdalar” dedi.

Başkan Sandal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üzerimde siyasi bir kimlik var ve ben CHP’liyim. Bu rozet hep benim yakamda. Bu rozeti vatandaşa, çıkardım dememizin altında yatan şey; o rozetin bize verdiği bir güç ve ahlak. Yani kimseyi ötekileştirmemek, hizmette ayrım yapmamak, kul hakkı yememek, israfla mücadele. O altı okun, bu ülkenin kurucusu olan siyasal hareketin, ahlaki ve manevi değerin bize üstlediği bir sorumluluk. O boyutuyla rozeti çıkarmaya niyetimiz yok ama vatandaşa hizmet noktası ayrı bir nokta."