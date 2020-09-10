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Başkan Mustafa Kayalar, kaldırım çalışmalarını inceledi

MENDERES BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KAYALAR, KENTTE EKİPLER TARAFINDAN YAPILAN KALDIRIM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

İZMİR 10.09.2020, 10:40
Başkan Mustafa Kayalar, kaldırım çalışmalarını inceledi

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, kentte ekipler tarafından yapılan kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kaldırım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Cüneytbey Mahallesi’nde süren çalışmaları Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da yerinde inceledi. Kayalar, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler aldı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltecek hizmetlerimize devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Cüneytbey Mahallesi Şehit Murat Caddesi’nde süren kaldırım çalışmalarımızda büyük yol kat ettik. Şehit Fırat Çakıroğlu Spor Kompleksine giden yol ve çevresinde süren çalışmalarımızın tamamlanmasıyla yaklaşık bir buçuk kilometre uzunluğunda yeni kaldırımları ilçemize kazandırmış olacağız. Menderes’imizin her alanda ilerlemesi adına kalite, konfor ve estetiği ön planda tuttuğumuz çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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