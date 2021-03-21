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Başkan Kuldal’dan üreticilere üzücü haber: "2021’de barajdan su vermek çok zor"

Küçükmenderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, Ödemişli üreticileri uyararak, "2021’de barajdan su vermek çok zor. Mart ve nisan aylarındaki yağış miktarına göre, sulama sezonunda su verip vermeyeceğimiz kesinlik kazanacak. Şu an itibarı ile su veremeyeceğimizi söylüyorum" dedi.

İZMİR 21.03.2021, 12:44
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Başkan Kuldal’dan üreticilere üzücü haber: "2021’de barajdan su vermek çok zor"

Küçükmenderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, Ödemişli üreticileri uyararak, "2021’de barajdan su vermek çok zor. Mart ve nisan aylarındaki yağış miktarına göre, sulama sezonunda su verip vermeyeceğimiz kesinlik kazanacak. Şu an itibarı ile su veremeyeceğimizi söylüyorum" dedi.

Küçükmenderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, Beydağ Barajı’nda yaklaşık olarak 8 milyon 902 bin metreküplük bir suyun biriktiğini belirtti. Kuldan, bu oranın geçtiğimiz yılların istatistiklerine göre daha az olduğunu belirterek, "Eğer bölgemiz Mart ve Nisan aylarında normalin üstünde yağış almazsa, 2021’de üreticilere Beydağ Barajı’ndan su veremeyeceğiz" dedi.

Ödemiş ve çevresindeki üreticileri kuraklık konusunda uyaran Kuldal, "2019’da baraj gölünde 44 milyon metreküplük su birikmişti. Bu çerçevede o yıl sulama için 52 gün su verebilmiştik. 2020’de ise bu oran daha düşüktü ve ancak 19 gün su verebildik. Beydağ Barajı’nda tam doluluk oranı 248 milyon metreküptür. Bunun 5 milyon metreküpü pasiftir; yani su miktarı bu seviyeye düştüğünde sulama amacıyla su veremeyiz. 19 bin hektarlık alanın tüm sezon sulanabilmesi için 150 milyon metreküplük bir su rezervinin bulunması gerekir. Şuan sulama alanımız 12 bin 381 hektar, başka bir deyişle 123 bin 810 dekarlık bir alan. 7 bin dekarlık alanda henüz sulama için altyapı hazır değil. Bu verilere baktığımızda baraj göleti içinde biriken suyun projede öngörülen suya kavuşması mümkün görünmüyor. Bu yüzden üreticilerimizin ekim yapacakları ürünlerini dikkatli seçmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Mart ayı itibarıyla bölgenin yağış aldığını belirten Nadir Kuldal, "Fakat bu yağışlar barajın dolması için yeterli değil; ancak mart ve nisan aylarındaki yağış miktarına göre, sulama sezonunda su verip vermeyeceğimiz kesinlik kazanacak. Şu an itibarı ile su veremeyeceğimizi söylüyorum; fakat nisan sonu itibarı ile kesin bilgilendirme yapacağız. Üreticilerimizin buna göre hareket etmelerini istiyoruz" diye aktardı.

Bademle Barajı’ndaki fazla suyun Beydağ Barajı’na aktarılması çalışmalarının devam ettiğini belirten Kuldal, “Aktaş Barajı’ndan bu yıl ilk kez sulama için su vereceğiz. Şu an itibarı ile yaklaşık 18 milyon metreküplük su birikti. Oradaki hazırlıklarımızı tamamlandı. Fakat, tek ürün için yani 60 günlük su verebileceğiz” şeklinde ifade etti.
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