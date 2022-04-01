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Başkan Koştu: "Bergama’nın geçmiş 30 yıllık hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz"

Görev süresinin 3’üncü yılını dolduran Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, gazetecilerle yaptığı basın toplantısında, “Bergama’nın geçmiş 30 yıllık hayallerini, vizyon projelerimizle gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.

İZMİR 01.04.2022, 12:48
Başkan Koştu: "Bergama’nın geçmiş 30 yıllık hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz"

Görev süresinin 3’üncü yılını dolduran Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, gazetecilerle yaptığı basın toplantısında, “Bergama’nın geçmiş 30 yıllık hayallerini, vizyon projelerimizle gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, görev süresinin 3’üncü yılını doldurması nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. 3 yıllık değerlendirme toplantısına; Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel de katıldı. 3 yılın değerlendirmesini yapıp, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Koştu, "Hemşehrilerimize yapılmasını vaat ettiğimiz vizyon projelerimizin her birisini geride bıraktığımız görev süremizin 3’ncü yılında ete, kemiğe bürünür hale getirmenin sevincini yaşıyoruz" dedi.

2024 yılına gelindiğinde, Bergama’nın tarihiyle, yollarıyla, çevresiyle bambaşka bir şehir olacağına işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Geçtiğimiz 3 yılı çok verimli bir şekilde değerlendirdik. Her ne kadar korona virüsü illetini yaşayıp, evlerimizden dışarı çıkmasak da, yıkıcı İzmir depremini yaşasak da, her anlamda çok zor günler geçirsek de, biz zamanı iyi değerlendirdik. Pandemi döneminde planlamalarımızı yaptık. Projelerimizin hazırlığını, etütlerini yaptık. Birçoğunun startını verdik. Bergama’da sosyal hayatını yeniden düzenleyecek vizyon projelere başladık" dedi.

"Millet bahçesi ile Bergama’nın silueti değişecek"

Başkan Koştu, görev süresinin 3’üncü yılında vizyon projelerini anlatarak, "Şehir merkezindeki stadyumu taşıyarak, toplamda bu alana 57 bin metrekarelik bir yeşil alan kazandırıyor, Bergama’mıza yakışan bir kent meydanı ve Millet Bahçesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleri ile inşa ediyoruz. Bu çerçevede yıllardır atıl durumdaki Çamlıpark’ı da yeniden düzenleyerek, kent merkezimizin siluetini değiştiriyoruz. Aynı alandaki otopark ile de bölgedeki çok önemli bir sorun olan trafik ve otopark sorununu da çözmeye çalışıyoruz" dedi.

"Selinos Antik Kanal ve Restorasyon projemiz ile tarihi değerlerimizi Bergama’mıza kazandırıyoruz"

Koştu, "Bergama’mızda bir hayali daha gerçekleştiriyor, Selinos Antik Kanal ve Restorasyon projemiz ile tarihi değerlerimizi Bergama’mıza kazandırıyoruz. Projenin tamamlayıcısı olacak, Selinos üzerinde bulunan dört adet köprünün (Tabak Köprü, Kazancı, Ulu Camii ve Üç Kemer) restorasyonları için yoğun çaba harcıyoruz. Bu köprülerden üçünün restorasyon projeleri onaylandı. Selinos Antik Kanal ve Restorasyon projemiz ile birlikte Tabakhane ve Eski Çırçır Fabrikasının Restorasyonunu yapıyoruz. 400 metrekare açık, 350 metrekare kapalı alana, Galenos Müzesi ile Parşömen Müzesi ve kafe için 750 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde şehrimize kazandırıyoruz. Tarihi yapılarımızı turizme kazandırmak için ilk etapta Çukurhan, Taşhan ve Selçukhan gibi tarihi yapılar için kamulaştırma kararı aldık. Sokak Sağlıklaştırma Projesi çerçevesinde ise Cumhuriyet Caddesi’nde Özel idare İşhanı önünden başlayarak, Bankalar Caddesi, Kasapoğlu Caddesi, Şadırvan Caddesi, Osman Bayatlı Caddesi üzerindeki 238 adet yapıyı aslına uygun olarak onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda özgün dokusuna kavuşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"TOKİ konutları inşaatı ile hak sahibi hemşehrilerimiz ev sahibi yapıyoruz"

Hakan Koştu, şöyle devam etti:

"Şehrimizin imajına değer katmak üzere vakıf zeytinliğini sosyal bir yaşam alanı haline getiriyoruz. 274 adet konut, 1 adet cami ve çevre düzenlemesi TOKİ konutları inşaatı ile hak sahibi hemşehrilerimiz ev sahibi yapıyoruz. İnşaatı bitmek üzere olan 500 kişi kapasiteli öğrenci yurdu ile Bergama’yı bir üniversite şehri yapıyor, eğitim konusunda gençlere uygun imkan ve koşulları oluşturmaya öncelik veriyoruz. Bergama’mızda yaşayan her gencimize ayrı bir önem veriyoruz. Onların boş zamanlarını değerlendirebilmek için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu çerçevesinde 10 adet halı saha yaptık. 10 adet basket sahası ve 30 adet basket potası yapımı gerçekleştirdik. Eğitim kurumlarımızın bakım ve onarımlarını yapıyoruz. 50 adet okulumuzda boya ve tadilat çalışması yaptık. Şehrimiz mahallelerinde bulunan 20 adet aşevimizin bakım ve onarımını yaptık. İlçe merkezindeki aşevimizi yeni yerine taşıdık. Cami, imamevleri ve cemevlerinde bakım ve onarım yapıyoruz. 60 adet imamevinin bakım, onarım ve yenilemesini sağladık. Cemevleri ve camilerimizi düzenli olarak temizleyip, hijyenik tutmaya çalışıyoruz. Şehrimizi doğal gaz konforuna kavuşturmak üzere çalışmalara devam ediyoruz. Geride bıraktığımız 3 yılda doğal gazın merkezi mahallelerimizde kullanır hale getirilmesini sağladık. 2022 yılı sonuna kadar şehrimizin büyük bir kısmı doğal gaz ile buluşmuş olacak. Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan kadim kent Bergama’nın kanayan yarası halindeki yol çilesini doğalgaz ve alt yapı çalışmaları biten yollardan başlayarak yeniliyoruz. 100 bin metrekare kilit parke, 150 bin metrekare granit yol tamiri, 60 kilometre üretim yolu, 30 kilometre yeni imar yolu, 20 kilometre rotmiks tamir, 20 kilometre doğal gaz tamirini gerçekleştirdik. 65 kilometre sathi kaplama, 17 kilometre sıcak asfalt yaptık. Şimdi 5 ayrı ana arteri sıcak asfaltla kaplamak için çalışmalarımızı tamamlıyoruz."

"20 bin kişiye istihdam sağlayacağız"

Bergama Serbest Sanayi Bölgesinin yapımı için gerekli çalışmaları takip ettiklerini ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) ile 5 milyar dolarlık ticaret hacmine kavuşacak ilçemizde, 20 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Kurulduğu günden bu yana yatırımcı çekemeyen Bergama Organize Sanayi Bölgesi, hükümetimizin desteği ile pandemiye rağmen yatırımcı akınına uğradı. Bergama Organize Sanayi Bölgesinin doluluk oranının son iki yılda yüzde doksan artmasındaki en büyük etken otoyolların Bergama’ya bağlanması ve Kuzey Ege Çandarlı Limanıdır. 2 milyon 850 bin 414 dekar alana kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi ile süt üretimden, süt ürünleri yapımına pazarlamaya kadar her aşama, tek noktada birleşecek. Bölgemizi süt hayvancılığın lokomotifi yapacak bu proje ile 3 bin 500 kişilik bir istihdam sağlamış olacağız. Çevre konusunda hassasiyetleri olan bir belediye olarak, Sarıcalar Mahallesi’ndeki 20 bin metrekarelik alanda 999,96 kilowatt’lık GES inşa ederek yerli ve temiz enerji üretmeye başladık. 20 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için temel atıldı. Kısa sürede hizmete açmayı hedefliyoruz. Sosyal ve kültürel çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bergama Kültür Merkezinde yılın 12 ayı sürecek sanatsal, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz" diye aktardı.

"Kültür yayınlarına ağırlık veriyoruz"

Hakan Koştu, son olarak şöyle devam etti:

"Belediyemiz kültür yayınlarına ağırlık veriyoruz. Bergama 1838 adlı e-kitapla Bergamalı Galenos adlı biyografi eserini ve Galenos’un önemli eserlerinden Tıp Ekolleri & Erdemli Tabip Filozof Olmalıdır adlı tercümelerini, kültür hayatımıza kazandırdık. Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Kurslarımızla yaklaşık 500 öğrenciye müzik ve hobi kursları ve 35 öğrenciye üniversiteye hazırlık kursları veriyoruz. Belediye, İlçe Milli Eğitim, Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile keçe aksesuarları yapımı, örgü kursu ve makine nakışı, halı dokuma kursları gibi birçok kursumuz ile 3 yılda yaklaşık bin kadınımız kurslarımızdan yararlandı. İmar işleri elektronik proje kontrol sistemine geçirdik. Rayiç bedel yazısı tarih oldu. Artık elektronik ortamdan alınabiliyor. Hizmetlerimizi daha kaliteli sunabilmek için yatırım yapmaya önem veriyoruz. Aldığımız 14 aracın maliyeti yaklaşık 7 milyon TL olup, bin 700 TL’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe olarak alınmıştır. 1 greyder, 2 adet kamyon, 1 adet ekskavatör 1 adet paletli ekskavatör, 4 adet Ford Transit, 1 adet Ford Transit Van ve 3 adet Ford Tourneo Coirier, 1 adet mini excavatör, 2 adet çift kabin, iki adet Ford kamyonet alınmıştır."

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