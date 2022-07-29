Başkan Kılıç’tan otopark hamlesi

Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca’da trafik sorununu en aza indirmek için seferberlik başlatan Buca Belediyesi, kente yeni otoparklar kazandırmaya devam ediyor. Çamlık, Barış ve Kozağaç mahallelerinde toplam kapasitesi 500 araca yaklaşan otoparkların kente hayırlı olmasını dileyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, çalışmaları da yerinde inceledi.

Trafik sorununu tetikleyen otopark sorununun çözümü için göreve geldiği ilk günden bu yana çalışmalar yürüten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, metropol mahallelerde gerçekleştirilen son projeleri yerinde inceledi. Çamlık’ta inşa edilen iki ayrı otopark alanından sonra Barış Mahallesi’nde 353 ve 356 sokakların kesiştiği alandaki bin 500 metrekarelik alana kazandırılan yeni otoparkta inceleme yapan Başkan Kılıç, son olarak da Kozağaç Mahallesi’ndeki otopark alanını ziyaret etti. Fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları incelerken, Bucalıların istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Kılıç’a Sarı Masa Çözüm Merkezi görevlileri de eşlik etti.

30 bin metrekareye ulaştı

Kentin atıl alanlarında 2019 yılından bu yana sayısı 40’a yaklaşan ve 30 bin metrekare alana ulaşan ücretsiz otopark oluşturduklarını aktaran Başkan Kılıç, çarpık bir kentleşme yapısına sahip olan ilçede bu çalışmaların önemine vurgu yaptı. Merkez ve çevre mahalle ayrımı yapmadan trafiği rahatlatacak çalışmaları tüm hızıyla sürdüreceklerine işaret eden Kılıç, trafiğin rahatlatılmasının önemli bir yolunun da otopark düzenlemesinden geçtiğini sözlerine ekledi.