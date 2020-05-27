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Başkan Kılıç sosyal medyayı salladı

RAMAZAN BAYRAMI’NDA BAŞKAN YARDIMCILARIYLA BİRLİKTE BUCA’NIN PARKLARINA ÇIKARAK KOSALAMA YAPAN BUCA BELEDİYE BAŞKANI AV. ERHAN KILIÇ, SOSYAL MEDYAYI SALLADI.

Başkan Kılıç sosyal medyayı salladı

RAMAZAN BAYRAMI’NDA BAŞKAN YARDIMCILARIYLA BİRLİKTE BUCA’NIN PARKLARINA ÇIKARAK KOSALAMA YAPAN BUCA BELEDİYE BAŞKANI AV. ERHAN KILIÇ, SOSYAL MEDYAYI SALLADI.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:29
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Başkan Kılıç sosyal medyayı salladı

Ramazan Bayramı’nda başkan yardımcılarıyla birlikte Buca’nın parklarına çıkarak kosalama yapan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, sosyal medyayı salladı. Kılıç’ın çalışması üzerine Twitter’da “Buadamkimolabilir” hastagiyle binlerce paylaşım yapıldı. Başkan Kılıç kısa sürede Türkiye gündeminde ikinci sıraya yükseldi.

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde A takımıyla sahaya inerek parklarda çalışma başlatan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Türkiye gündemine oturdu. Başkan Kılıç, başkan yardımcıları ile birlikte bayramın ilk gününde Park ve Bahçeler Müdürlüğünü ziyaret ederek personelle birlikte çalışmalara katılmıştı. Tulumu giyip, kosa makinesini eline alarak Buca’nın parklarında saatlerce otları biçen Kılıç, Twitter’da Türkiye gündemine damgasını vurdu.

“Bu adam kim olabilir?”

Sosyal medya hesaplarından fotoğrafların paylaşılmasının ardından binlerce vatandaş, Başkan Kılıç’ı “Buadamkimolabilir” hastagiyle paylaştı. Sokağa çıkma yasağında bir başkanın parklarda çalışma yapması şaşkınlık uyandırdı. Başkan Kılıç, kısa sürede Twitter’ın Türkiye gündeminde ikinci, İzmir gündeminde ise birinci sıraya çıktı.

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