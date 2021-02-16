Başkan Kayalar, muhtarlarla buluştu

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 44 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediyesi Menderes Yerel Hizmetler Şube Müdürü Şakir Duman, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akın, Menderes Belediyesi Muhtarlar Masası Sorumlusu Alper Sürücü, meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. Toplantıda Başkan Kayalar, muhtarlardan gelen talepleri dinleyerek sık sık notlar aldı.

Toplantının son derece verimli geçtiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Birlikte yol yürüdüğümüz muhtarlarımızla bir araya geldik. Toplantıda muhtarlarımızın sorun, talep ve önerilerini dinleyerek gerekli notlarımızı aldık. Kırsal mahalle statüsü hakkında da kendilerini bilgilendirdik. Yerel yönetimin en büyük gücü olan muhtarlarımızla tam bir uyum içerisinde çalışmalarımıza devam edecek, her mahallemize eşit hizmet anlayışıyla Menderes’imizin geleceğine katkı koymayı sürdüreceğiz" dedi.