Başkan Gümrükçü’nün mahalle ziyaretleri hız kesmiyor

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sorunların yerinde tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Gümrükçü son olarak; Ataşehir, Ahmet Efendi, Balatçık, Egekent, Evka-2, Evka-6, Küçükçiğli ve Yeni Mahalle’de incelemelerde bulundu.

Mahalle ziyaretlerini hız kesmeden sürdüren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Balatçık, Egekent, Evka-2, Evka-6, Ahmet Efendi, Küçükçiğli ve Yeni Mahalle’de esnafları ziyaret etti. Sokakta, kafede ve parklarda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gümrükçü, mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarıyla ilgili notlar aldı. Ziyaretler çerçevesinde Çiğli Belediyesinin mahallelerde devam eden çalışmalarını inceleyen Gümrükçü, çalışmaların vatandaşların günlük yaşantısını olumsuz etkilemeden en hızlı şekilde tamamlanması talimatını verdi.

Tramvay çalışmalarını inceledi

Ziyaretlerine Ataşehir Mahallesi’nde devam eden Gümrükçü, Ataşehir Mahalle Muhtarı Nesrin Erdoğan ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapımı devam eden Çiğli Tramvayının çalışmalarını inceledi, bilgi aldı.

Başkan Gümrükçü: “Sahada olmaya devam edeceğiz”

Saha incelemeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gümrükçü, “İlçemizin sorunlarını yerinde tespit etmek için mahalle muhtarlarımızla birlikte saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızla görüşüyor, ihtiyaçlarını kendilerinden dinliyoruz. Belediyemiz sorumluluğunda olan taleplerin bir an önce çözülmesi için işlemleri hızlandırıyoruz. Sorumluluk alanımız dışında olan konularla ilgili de gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Çiğlili hemşehrilerimize mutlu, huzurlu ve güvenli yaşam alanları sunmak adına çalışmalarımıza tüm mahallelerimizde devam edeceğiz. Çiğli, herkesin yaşamak isteyeceği bir kent olacak” diye konuştu.

“Çiğlimize çok yakışacak”

Tramvay çalışmalarıyla ilgili Çiğlililere seslenen Gümrükçü, “Tramvay inşaatının oluşturduğu mağduriyetler nedeniyle çalışmaları yakından takip ediyorum. Çalışmaların hızlandırılması ve olabilecek en hızlı şekilde tamamlanması adına görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır göstermelerini rica ediyorum. Çiğli tramvayı ilçemizin çehresini değiştirecek. Ulaşım açısından hepimize rahat bir nefes aldıracak” ifadelerini kullandı.