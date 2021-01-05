Başkan Gümrükçü’den meslek odalarına "e-Ruhsat" ziyareti

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı meslek odalarını ziyaret ederek 18 Ocak’ta hizmete girecek e-Ruhsat uygulamasının detaylarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce hayata geçirilecek e-Ruhsat uygulamasıyla, kurum içi dijital dönüşüm çalışmaları doğrultusunda önemli bir proje daha vatandaşların hizmetine sunulacak. Pandemi şartlarının toplum sağlığına etkilerinin göz önünde bulundurularak hazırlanan proje kapsamında, ruhsat ve yapı kullanım izni almak isteyen vatandaşlar oluşturulan web portalı üzerinden çok daha hızlı, güvenli ve sağlıklı olarak başvuruda bulunabilecekler. Başvurularla ilgili takip işlemleri, sık sık belediyeye gidilmek zorunda kalınmadan sistem üzerinden sağlanabilecek. Ayrıca, başvuru aşamalarıyla ilgili her gelişme sistemde kayıtlı mal sahibine veya hukuki vekiline otomatik olarak SMS ve mail yoluyla iletilecek. Talep edilen elektronik imzalı evrakların sisteme yüklenmesi ve yetkili belediye personelleri tarafından incelenmesi sonucu bir eksiklik olmaması durumunda başvuru online mecrada tamamlanacak. 18 Ocak’ta hizmete girecek bu uygulamayla hem vatandaşlardan gelen taleplerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde çözüme kavuşturulması hem de kağıt tüketiminden önemli ölçüde tasarruf edilmesi hedefleniyor.

Başkan Gümrükçü: “Dijital hizmet dönemini başlatıyoruz”

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak adına bazı belediye hizmetlerini dijital mecraya taşımaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “E-Randevu uygulamamızdan sonra şimdi de e-Ruhsat projemizi hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamamız ile ruhsat başvuru süreçleri çok daha kolay ve pratik ilerleyecek. Vatandaşlarımızı ekstra zaman ayırma ve evrak toplama karmaşasından kurtaracağız. Projemizin bir başka yönü de, başvuru süreçlerindeki gereksiz kağıt tüketiminin önüne geçerek ülkemizin yeşil alan kapasitesini korumak olacak. TMMOB’ye bağlı meslek kuruluşlarından bu konuda belediyemize ve odaları üyesi meslektaşlarına destek olmalarını temenni ediyor, müelliflerin bilgilendirilmesi amacıyla 4-15 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak eğitimlerin işbirliği içinde yürütülmesini diliyorum. Bu projemizin yanı sıra kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımıza hız verdik. İlk etapta Deprem ve Zemin birimimizi kuruyoruz. Olası doğal afetlerde aynı acıları tekrar yaşamamak adına gönüllü mühendis arkadaşlarımızın da katkılarıyla afet planlamamızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Kentleşmeye yönelik adımlarımızı bu planlama doğrultusunda atarak, güvenli yaşam alanları oluşturacağız” dedi.