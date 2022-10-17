Başkan Gümrükçü’den iklim kriziyle mücadele vurgusu

Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilirlik Komitesinin İzmir’de gerçekleştirdiği istişare toplantısına katıldı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi bünyesinde, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin başkanlığını yürüttüğü Sosyal İşler Sağlık ve Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından İzmir’de bir toplantı düzenlendi. İstişare toplantısına katılan Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü, küresel ısınma krizi ile Çiğli Belediyesinin iklim, enerji, geri dönüşüm, sağlıklı gıdaya erişim ve sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Başkan Gümrükçü: "İklim, gıda ve enerji kriziyle karşı karşıyayız"

İklim kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Utku Gümrükçü, "Dünyamız çok ciddi bir iklim, gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya. Nüfus artış oranındaki hızlı artış bu krizin çok uzakta olmadığı bizlere gösteriyor. 191 ülkenin imza attığı Paris Antlaşmasına geçtiğimiz yıl ülke olarak bizde dahil olduk. Taraf olduğumuz bu antlaşma ile 2030 yılında yüzde 35 mutlak emisyon azaltımı yönünde taahhüt verdik. Bu doğrultuda kömürden elektrik üretime son vermeli, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı artırmalı, raylı sistemi daha çok kullanmalı, çevreye duyarlı elektrikli araç kullanımını teşvik etmeli ve binalarda kömür ve fosil yakıt tüketimini sonlandırmalıyız" diye konuştu.

"Çare; yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir politikalar"

Çiğli Belediyesinin çalışmalarına da değinen Gümrükçü, "Krizle mücadelede merkezi yönetimlere olduğu kadar yerel yönetimlerde de önemli sorumluluklar düşüyor. Çiğli Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in çizdiği vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm, sıfır atık, emisyon azaltımı, trafiksiz yaşamın teşvik edilmesi ve doğal kaynakların korunmasına yönelik hizmet ve projelerimizi Avrupalı parlamenterler ile paylaştık. Çok memnun kaldılar. Bu bilgi alışverişinin artırılması krizle mücadelenin daha aktif ve verimli sürdürülmesine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.