Başkan Gümrükçü şantiye şefleriyle buluştu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçe sınırları içerisinde devam eden inşaatların şantiye şefleriyle bir araya gelerek 1 Temmuz 2022 itibarıyla değişen yıkım yönetmeliğiyle ilgili bilgi verdi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Çiğli Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya ticaret odası temsilcileri, müteahhit dernekleri, meslek odaları, serbest mimar ve mühendisler ile şantiye şefleri katılım gösterdi. Toplantıda, inşaatların projeye uygunluğu, iş güvenliği, toplum sağlığı ve çevre selameti açısından yaşanan sorunlar konuşuldu. Şantiye şeflerini tek tek dinleyen Başkan Utku Gümrükçü, 1 Temmuz 2022 itibarıyla değişen yıkım yönetmeliğiyle ilgili bilgi verdi ve sürece yönelik çözüm önerilerinde bulundu.

Gümrükçü: “Toplum sağlığı kırmızı çizgimiz”

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “Deprem bölgesinde yer aldığımız gerçeğini göz önünde bulundurarak yeni yapılan binaların insan sağlığı ve çevre selameti açısından güvenli olmasına özen gösteriyoruz. Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Sürecin paydaşlarından olan müteahhitlerin ardından inşaatların başlangıcından bitimine kadar her aşamaya hakim olan şantiye şefleriyle bir araya geldik. Yaşadıkları sıkıntıları ve talepleri bizzat kendilerinden dinledik. Yönetmelik ve mevzuat değişiklikleriyle ilgili bilgilendirmede bulunduk. Çiğli Belediyesi olarak, inşaatların sağlıklı ilerlemesi ve güvenilir tamamlanması adına üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.