Başkan Gümrükçü, dünyanın farklı ülkelerinden gençlerle online toplantıda buluştu
ÇİĞLİ BELEDİYESİ, DÜNYANIN EN BÜYÜK GENÇLİK TOPLULUKLARINDAN BİRİ OLAN ULUSLARARASI EKONOMİK VE TİCARİ BİLİMLER ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ (AIESEC) İLE ONLİNE GENÇLİK BULUŞMASI DÜZENLEDİ.
Çiğli Belediyesi, dünyanın en büyük gençlik topluluklarından biri olan Uluslararası Ekonomik ve Ticari Bilimler Öğrencileri Birliği (AIESEC) ile online gençlik buluşması düzenledi.
Uluslararası Ekonomik ve Ticari Bilimler Öğrencileri Birliği (AIESEC)’ne bağlı üniversite öğrencileri ve mezunlar, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile online toplantı yaptı. Gençler için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanları sunan, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarını farklı ülkelerdeki genç yetenekler ile buluşturan AIESEC programının, Çiğli’de de başarı ile uygulandığı vurgulanırken, Gümrükçü’nün katıldığı toplantıda; Romanya, Rusya, Ukrayna, Mısır, Brezilya, Polonya, Portekiz ve Azerbaycan gibi dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gençler yer aldı.
Başkan Gümrükçü: “Gençlerimizi uluslar arası platformlarda destekleyeceğiz”
Çiğli’nin gençleri ile dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gençlerin buluşma fırsatı yakaladığını belirten Başkan Gümrükçü, "Bu buluşmada her ülkenin kendi kültürünü tanıma fırsatımız oldu. AIESEC programları ile yurt dışındaki projelere nasıl katılım sağlanabileceğinin detayları görüşüldü. Çiğli Belediyesi korona virüsü salgını öncesi har ay farklı ülkelerden gelen 30’a yakın öğrenciyi şehirde misafir ediyordu. Çiğli Belediyesi’nin gerçekleştirdiği sosyal projelere yoğun katılım vardı. Kültür farklılıklarının kardeşçe, barış içinde kaynaştığı ve yaşadığı kent Çiğli olarak, gençlerimizin uluslar arası platformlarda bulunmaları, ufuklarını dünya geneline açmalarını önemsiyoruz. Gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
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