Başkan Gümrükçü ATM sorununa duyarsız kalmadı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu ve özel bankaların şube müdürleri ile bir araya gelerek son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve yurttaşların talepleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, bankacılık alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte kentin genel ekonomi değerlendirmesi yapıldı. Şube müdürlerinin konuşmaları sırasında sık sık notlar alan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatandaşlardan belediyeye gelen en yoğun talepler arasında bulunan bazı mahallelerdeki ATM yetersizliği konusunu müdürler ile paylaştı ve belediye olarak Çiğlililerin bu konudaki mağduriyetinin giderilmesi noktasında her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Çiğli’nin kentleşme anlamındaki gelişimine paralel olarak ekonomisinin de büyüdüğünü belirten Başkan Gümrükçü, “Çiğlimiz, İzmir’in en hızlı gelişen ilçelerinin başında geliyor. Bu durum ekonomisinin de büyümesini sağlıyor. Ekonomimizin paydaşlarından olan bankaların şube müdürleriyle görüştük. Taleplerini ve son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler hakkındaki görüşlerini dinledik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kendilerine ilettik. Özellikle Sasalı, Harmandalı, Güzeltepe, Yakakent ve Şirintepe mahallelerindeki ATM talebinin değerlendirmeye alınmasını gündeme getirdik. Çiğli Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bankalardaki işlemlerini çok daha rahat halledebilmesi adına her konuda iş birliğine ve dayanışmaya hazırız” dedi.