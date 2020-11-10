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Başkan Gümrükçü Ata’yı deprem mağduru çocuklarla andı
ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI UTKU GÜMRÜKÇÜ, KISA SÜRE ÖNCE YAŞANAN İZMİR DEPREMİ SONRASI EN ÇOK HASARIN MEYDANA GELDİĞİ BAYRAKLI İLÇESİNDE KURULAN ÇADIR KENTİ ZİYARET ETTİ. BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ ÇADIR KENTTE, ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü EBEDİYETE İNTİKALİNİN 82. YIL DÖNÜMÜNDE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ANDI.
İZMİR 10.11.2020, 18:38
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Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kısa süre önce yaşanan İzmir depremi sonrası en çok hasarın meydana geldiği Bayraklı ilçesinde kurulan çadır kenti ziyaret etti. Başkan Gümrükçü çadır kentte, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde çocuklarla birlikte andı.
Bayraklı’daki çadır kente giden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çocukların çizdiği ve Çiğli Belediyesi Dayanışma Çadırında açılan Atatürk sergisini gezdi. Gümrükçü burada, sergilenen resimlerin hikayelerini tek tek dinledi. Atatürk’ün tarihteki başarılarını uzun uzun anlatan Gümrükçü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde çocuklara Nutuk hediye etti.Çok özel bir 10 Kasım yaşadıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "İlk olarak çocuklarımızın resimlerinin sergilendiği belediyemizin dayanışma çadırını gezdik. Resimleri tek tek inceledik ve çok duygulandık. Çocuklarımızla Atatürk’e dair sohbet ettik. Atamızın, tarihimiz ve geleceğimiz için taşıdığı önemi çocuklarımıza anlattık. Geleceğe emin adımlarla yürümeleri amacıyla hepsine Nutuk hediye ettik. Umarım hayat boyu Atamızın izinden yürürler. Bizlere sunduğu tüm imkanlar için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.