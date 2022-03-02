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Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel: "Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dahil ettik"

Selçuk Belediyesinin mart ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mücadeleler sonunda Efes Alt Kapı Otoparkı ihalesinin iptali ile ilgili, “Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dahil ettik. Çaldığımız kapılarda hepimizi bir arada görmüş olmaları herkes için çok şaşırtıcıydı. Her yerde ve her şeyde siyaset çok hareketli iken Efes Selçuk’ta birliktelik imzası atabildiğimiz için gurur duyuyorum” dedi.

İZMİR 02.03.2022, 13:53
Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel: "Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dahil ettik"

Selçuk Belediyesinin mart ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mücadeleler sonunda Efes Alt Kapı Otoparkı ihalesinin iptali ile ilgili, “Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dahil ettik. Çaldığımız kapılarda hepimizi bir arada görmüş olmaları herkes için çok şaşırtıcıydı. Her yerde ve her şeyde siyaset çok hareketli iken Efes Selçuk’ta birliktelik imzası atabildiğimiz için gurur duyuyorum” dedi.

Selçuk Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Ceritoğlu Sengel’in gündeminde, belediyeye gelir sağlayan Efes Alt Kapı Otoparkı ihalesinin iptali vardı.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel ve üç partinin meclis üyeleri Ankara’ya gitmişti

Mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP ve MHP’den meclis üyelerinin birleşerek Ankara’da görüşmeler yapmasına ve kendisinin de katıldığı görüşmeler sonunda otopark ihalesinin iptal edilmesine değinen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bir kenti yönetmek, bir kentte siyaset yapmak, özellikle de Efes Selçuk gibi ölçeği küçük; ama değeri tüm dünya için büyük olan bir kent söz konusu olduğunda öngörü, incelik, maharet ve kente değer katan insanlarla birliktelik istiyor. 2019’dan bu yana hep şunu söylemişimdir; önce kentimize, sonra kentlisine sahip çıkmak zorunda olduğumuzu söylemişimdir. O anlamda Efes Selçuk’ta tüm siyasi partilerin meclis üyeleri için söyleyebilirim ki; biz tek yere yumruğunu vurmaya çalışan ve bu gücü de Efes Selçuk halkından alanlarız” dedi.

“Hiç kimsenin bir çıkarı olmadan kentin geleceğine dair bir adım attık”

Zorlu sürecin sonunda birliktelikle başarıya ulaşıldığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, şöyle devam etti:

“Çaldığımız kapılarda hepimizi bir arada görmüş olmaları herkes için çok şaşırtıcıydı. Aldığımız övgüler aslında Efes Selçuk’un birlikteliğine almış olduğumuz övgülerdi. Taleplerimizin kabul oluş sebebi aslında hiç kimsenin bir çıkarı olmadan kentin geleceğine dair bir adım atmamıza ilişkindi. Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dâhil ettik. Biz önümüze Efes Selçuk’u koymuştuk. Biz 5 kişilik bir heyetle gittik; ama biliyorduk ki arkamızda kendi partilerimizin, meclis üyelerinin de fikirleri bizimle birlikte idi. Bundan sonraki süreçte yine halktan olduğumuz özgüvenle Efes Selçuk’a dair her türlü sorunu aşabilmek adına da her kapıyı çalmaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesini isteriz. Her yerde ve her şeyde siyaset çok hareketli iken Efes Selçuk’ta birliktelik imzası atabildiğimiz için gurur duyuyorum.”

Esnafa katı atık müjdesi

Öte yandan Selçuk Belediye Meclisinde, esnaftan alınan katı atık bedellerine 2022 yılında zam yapılmaması yönünde karar alındı.

Dilek ve temenniler kısmında söz alarak konuşan AK Parti, CHP ve MHP meclis üyeleri de, Efes Alt Kapı Otoparkı ihalesinin iptaline yönelik açıklamalar yaparak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

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