Başkan Demircan’dan yetkili sendikaya promosyon tepkisi

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında yapılacak olan promosyon ödemesi konusuyla ilgili yetkili sendikanın yeterli girişimde bulunmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında yılbaşında alınan kararla, alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varılmış, buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi kararlaştırılmıştı. Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemeleriyle ilgili yönetmelik 4 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanırken, promosyon ödemeleriyle ilgili Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan açıklama yaptı.

"Sonuç kocaman bir sıfır"

Yetkili sendikaların yeterli çalışmaları sürdüremediğini söyleyen Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Bir yılı geçti banka promosyonlarında bir adım yol alamadılar. İlk olarak talep yazımız ile 5 yıllık imzalanan sözleşmelerin fesih edilerek günümüz şartlarında maksimum 3 yıl süre ile yeniden ihale edilmesini talep etmiştik. Bu talebimiz bir çok İl de karşılık buldu, ancak bazı iller bu talebimizi haklı bulmalarına rağmen direndiler ve halen direniyorlar. Sonuç kocaman bir sıfır. Ortada çalışanlar lehine ne var, hiçbir şey. Bir yıl önce çağrımızla idarelerin ve bankaların bir araya gelmelerinde telaffuz edilen rakam kuşa döndü, süre artırımlarına gidildi" dedi.

"Banka müdürü gibi davranmayı bırakın"

Sendikanın kamu çalışanlarının lehine çalışmadığını öne süren Demircan, "Biz ısrarla sözleşme süresinin kısa tutularak, en yüksek oranda sözleşme imzalanmasını talep ederken bakıyoruz yetki mührünü elinde bulunduran sendika temsilcileri noter görevi görüyorlar; üyelerine savaş kazanmış komutan edası ile bilgi mesajı geçiyorlar. Geçmişte söyledik, yine söylüyoruz; gerekirse daha sert ve ifşa ederek de söyleriz. Siz müdürü ile, sendika temsilcisi ile kamu çalışanlarını temsil ediyorsunuz. Banka müdürü gibi davranmayı bırakın. Bu sözleşmeyi kamu çalışanlarının lehine ve azami 3 yıllık olacak şekilde imzalayın. Eğer işin içerisinden çıkamıyorsanız, biz Demokratik Sağlık Sen olarak masanın uzlaşması için katma değer sağlamaya hazırız. Zira şunu da ifade etmem gerekir ki; oyalayarak, öteleyerek kamu çalışanları nezdinde itibarınızı kaybediyor, akıllarda başka soruların doğmasına neden oluyorsunuz" sözlerine yer verdi.