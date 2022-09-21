Başkan Demircan’dan banka promosyonu tepkisi

Banka promosyonlarında idarelerin sendikalara karşı direndiğini öne süren Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Bu konuyu idarelerle sulh yoluyla çözemezsek dava açmaktan geri durmayız" dedi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, banka promosyonlarının çalışanları mağdur ettiğini belirterek banka promosyonlarında idarelerin sendikalara karşı direndiğini öne sürdü. Bazı illerin banka sözleşmelerini feshederek yeniden promosyon anlaşması yaptığını, bu idarelere çalışanlar adına teşekkür ettiklerini ifade eden Demircan, "Neredeyse aynı sözleşme hükümlerini içeren promosyon anlaşmaları bir ilde iptal edilirken diğer illerde neden iptal edilmiyor? Promosyon sözleşmeleri revize edilmediği için aylık bin ile bin 500 lira arasında kayıp yaşanmakta. İdareler çalışanların menfaatlerini korumakla mükelleftir. Bu kaybın hesabını kim verecek?" diye sordu.

"Dava açmaktan geri durmayız"

Yüz binlerce kamu çalışanının geçim sıkıntısı çektiğini söyleyen Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İl temsilcilerimiz ile yaptığımız görüşmelerde, bazı illerde idarecilerin banka müdürleri gibi promosyon anlaşması yaptıkları tarihte ödenen miktarın dolar kurunu örneklediklerini öğreniyoruz. Biz de tam olarak bundan bahsediyoruz. O günün koşulları ile bugünün koşulları arasında bir uçurum var. Promosyon güncellemeleri ile yazdığımız yazılara muhatap bulamıyoruz. Bu konuyu idarelerle sulh yoluyla çözemezsek dava açmaktan geri durmayız. Bankalara da çağrımız; illeri ayırmayın. 5 bin kişinin çalıştığı ile 40 bin, 15 bin kişinin çalıştığı ile 20 bin lira teklif etmek etik midir?"